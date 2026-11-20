Elon Musk reconoció que probablemente habría gastado menos dinero para respaldar a candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, después de destinar más de 400 millones de dólares a esas campañas sin obtener los resultados esperados. Además, aseguró que no es militante del movimiento MAGA (Make America Great Again), liderado por el presidente Donald Trump, aunque no anunció una ruptura política con el mandatario.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio”, admitió el empresario el miércoles, durante una entrevista con el New York Times en la cumbre DealBook, conducida por el columnista Andrew Sorkin. Consultado sobre si repetiría aquella inversión, respondió que “probablemente” habría “gastado menos dinero”. Sin embargo, reconoció que quizá los resultados habrían sido peores sin su intervención. “Pero sin duda demuestra que las elecciones estadounidenses no se tratan solo de dinero”, agregó.

Musk también rechazó que se lo considere un seguidor incondicional del Partido Republicano. “Quiero decir, yo no soy MAGA ... No estoy seguro de qué significa MAGA, pero no creo que yo sea, si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces ciertamente no tengo eso. Creo que hay aspectos positivos y negativos en ambos partidos”, sostuvo.

El empresario, que tiene su residencia y varias de sus compañías en Texas, había destinado más de 400 millones de dólares a candidatos republicanos alineados con Trump. Entre sus principales apuestas figuraron más de 150 millones para respaldar al aspirante al Senado por Texas Ken Paxton, quien perdió frente al demócrata James Talarico. El resultado representó la primera victoria demócrata en una elección estatal de ese territorio en más de 30 años.

Sus declaraciones contrastan con el protagonismo que tuvo tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. Musk encabezó entonces el Departamento de Eficiencia Gubernamental y se convirtió en una de las figuras más visibles de la administración. Sin embargo, abandonó el cargo después de unos 180 días, tras un enfrentamiento público con el presidente. Posteriormente, ambos recompusieron su relación.

En paralelo, otros empresarios vinculados al trumpismo comenzaron a revisar sus posiciones públicas. Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, se reivindicó como progresista y afirmó que podría respaldar a un candidato demócrata en 2028.

El cambio de discurso de Musk tampoco convenció a sus adversarios. El senador demócrata por Arizona Ruben Gallego respondió a sus declaraciones en X, la red social del magnate, con una advertencia: “Aun así vas a recibir una citación”.