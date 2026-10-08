Netanyahu, bajo presión tras el ataque de Hamás

Las secuelas del ataque del 7 de octubre de 2023 se convirtieron en el eje de la campaña para las elecciones del 27 de octubre en Israel, en una disputa que puede definir el futuro político de Benjamin Netanyahu. A tres años del asalto de Hamás, el recuerdo de aquel día divide a los votantes sobre quién debe asumir la responsabilidad por el peor fallo de seguridad de la historia del país.

Para los adversarios del primer ministro, la elección representa un juicio sobre su gestión. Le reprochan las fallas que permitieron la incursión, que dejó unos 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, y sostienen que Netanyahu debe responder por una guerra que se prolongó sin alcanzar la “victoria total” prometida.

La oposición, encabezada por el exjefe militar Gadi Eisenkot, propone un gobierno de “reparación y reconstrucción”. Entre sus primeras medidas estaría una comisión oficial para investigar lo ocurrido. También plantea terminar con las exenciones del servicio militar para los hombres ultraortodoxos, una cuestión que generó fuertes críticas entre sectores laicos durante la guerra.

Netanyahu rechaza que las elecciones sean un plebiscito sobre su responsabilidad. Ha resistido los pedidos para crear una comisión de investigación. Cuestionó al entonces jefe del Shin Bet, Ronen Bar, a quien acusó de haber retenido información antes del ataque. Bar negó las acusaciones. El premier intenta presentar su gestión como la de un líder que evitó el colapso del país y fortaleció su posición frente a sus enemigos. Para sus defensores, las fallas de seguridad no deben atribuirse exclusivamente al jefe del Gobierno y Netanyahu sigue siendo la figura capaz de garantizar la seguridad israelí.

La elección aparece así como un enfrentamiento entre dos relatos sobre el mismo trauma. Netanyahu es además la única figura de alto rango que seguía en el poder desde el 7 de octubre, tras varias renuncias en el aparato de seguridad. Su permanencia se convirtió en uno de los principales argumentos de sus rivales.

Según el Instituto de Democracia de Israel, más del 60% de los israelíes afirma que sus posiciones sobre el ataque son un factor clave para decidir el voto. Entre la mayoría judía, la cifra llega al 68%. La analista Tamar Hermann advierte que el trauma profundizó las diferencias y endureció las posiciones de ambos bandos.