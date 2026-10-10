Netanyahu furioso con la distinción a Navi Pillay

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay y lanzó duras acusaciones contra el comité encargado de otorgar la distinción. El mandatario sostuvo que el comité había perdido su “brújula moral” al premiar a quien presidió la comisión de investigación independiente de Naciones Unidas que concluyó que Israel cometió un genocidio en la Franja de Gaza. “El comité del Premio Nobel ha perdido su brújula moral. Ha otorgado su máximo honor a una intolerante que construyó su carrera en torno a inventar y difundir calumnias sangrientas contra el único Estado judío”, expresó el mensaje.

Acusaciones contra la jurista

La oficina de Netanyahu cuestionó la trayectoria de Pillay y la acusó de proporcionar argumentos falsos para impulsar acciones judiciales contra Israel. En particular, vinculó su trabajo con las actuaciones de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

“El logro del que más se enorgullece Navi Pillay fue legitimar a un fiscal corrupto que recurrió a sus mentiras contra Israel con la esperanza de que, al unirse a su turba intolerante, pudiera eludir un cargo de violación”, sostuvo el comunicado.

La declaración aludió a las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Khan y afirmó que el fiscal utilizó las conclusiones de Pillay para construir lo que el gobierno israelí calificó como un “caso falso” contra el país.

La CPI, un tribunal internacional independiente de Naciones Unidas, emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu.

Críticas al Comité Nobel

En el tramo final del mensaje, la oficina del primer ministro responsabilizó al Comité Nobel por dar reconocimiento a una figura a la que acusó de promover la demonización de los judíos.

“Pillay proporcionó las mentiras. Khan las utilizó como arma. Y ahora los miembros equivocados del Comité del Nobel están honrando a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta parodia de la justicia”, concluyó.

Con esas expresiones, Netanyahu extendió su rechazo a las investigaciones internacionales sobre la ofensiva en Gaza hacia la decisión del comité de distinguir a la jurista sudafricana.