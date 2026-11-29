El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso una jefatura de gobierno rotatoria con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, en medio de las negociaciones para formar una nueva coalición tras las elecciones legislativas de octubre.

Netanyahu ofreció que Eisenkot ocupe inicialmente el cargo de primer ministro, mientras él ejercería como jefe de gobierno alterno. Su rival respondió con una convocatoria a negociaciones inmediatas para determinar la seriedad de la propuesta.

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para conformar un nuevo gobierno. Hasta el momento, logró acuerdos que le garantizan el respaldo de 36 diputados, lejos de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Las negociaciones están atravesadas por las divisiones internas del bloque opositor sobre la conveniencia de establecer alianzas con los partidos ultraortodoxos, las fuerzas de mayoría árabe o conformar un gobierno de unidad. La iniciativa del primer ministro interino generó fuertes críticas entre sus adversarios, que lo acusaron de intentar perpetuarse en el poder.