“No toleraré intentos de freno al desarrollo de la IA”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió una vez más a los críticos de la inteligencia artificial y de los centros de datos que no permitirá la “destrucción” de la industria.

El mandatario rechaza el creciente escepticismo entre la sociedad hacia la IA, alimentadas en las últimas semanas por las advertencias sobre los peligros que tiene el avance de esta tecnología para la humanidad.

Afirmó que los liberales quieren la “destrucción total de la IA”.

“Yo, como presidente de los Estados Unidos, no me quedaré de brazos cruzados y no permitiré que esto suceda”, escribió en su plataforma Truth Social.

“No vamos a impedir ni sofocar de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria. Más bien, la apreciaremos, la ayudaremos y la vigilaremos, ¡mientras crece!”, agregó.

El presidente anunció, sin dar más detalles, la creación de una “Fuerza de IA” gubernamental que tendrá la misión de “buscar a los MALOS (sic)” actores.

Trump anunció esta medida a pesar de que las encuestas muestran que los estadounidenses se oponen en gran medida a la construcción de centros de datos, vitales para la IA, debido a su gran consumo de energía.

¿Cómo se puede llamar?

“Muchos consideran que las palabras ‘inteligencia artificial’ son imprecisas y poco eficaces para describir la IA”, escribió también el mandatario estadounidense con la intención de cambiarle de nombre. Y lanzó una encuesta.

“Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta ‘revolución’ en constante crecimiento?”, agregó.

Y concluyó: “­Esta es una encuesta y agradecería que todos votaran! ¿Cuál es el mejor nombre para esta revolución?”.

¿Acuerdo para frenarla?

Mientras, una nueva demanda sostiene que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google hicieron un acuerdo ilegal para ralentizar el ritmo de su respectivo desarrollo de la inteligencia artificial.

La demanda, que se presentó en el Tribunal Federal de California, argumenta que las principales empresas de IA violaron las leyes antimonopolio cuando acordaron coordinar esfuerzos para desacelerar, y que hacerlo reduciría el valor que los consumidores obtienen por sus suscripciones pagadas de IA.

La coordinación tuvo lugar en gran medida el 12 de septiembre, según sostiene la demanda, cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que instaba a una cooperación en toda la industria para desacelerar los avances y reforzar las medidas de seguridad. Ese mismo día, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el director general de SpaceXAI, Elon Musk; y el cofundador y presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, respondieron públicamente a las propuestas de Amodei y coincidieron con ellas.

Los demandantes sostienen que está claro que un acuerdo entre los principales rivales en IA para que su progreso “sea más lento de lo que la competencia produciría de otro modo tiene un efecto anticompetitivo sobre los consumidores”.

Abogados que representan a cuatro demandantes identificados, que pagan suscripciones a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini, presentaron la demanda en nombre de una propuesta demanda colectiva a nivel nacional de otros suscriptores de pago de esos servicios.

“La IA rápidamente se saldrá del control humano y podría matarnos a todos si permitimos que la seguridad y los protocolos de IA ... sean controlados por acuerdos privados y egoístas entre las empresas tecnológicas 'con fines de lucro' más poderosas del mundo”, señaló Nick Rowley, el abogado principal de los demandantes.

Representantes de Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI no comentaron al respecto.