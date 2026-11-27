El líder norcoreano Kim Jong Un prometió aumentar la producción de armas nucleares y reforzar su arsenal durante una visita a instalaciones de fabricación de materiales atómicos, días después de ignorar la oferta del presidente estadounidense Donald Trump de reunirse durante su reciente gira por Asia. La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), medio oficial de Pyongyang, informó que Kim inspeccionó dos fábricas de materiales nucleares, una recién inaugurada y otra en proceso de ampliación. Las imágenes lo muestran junto a altos mandos militares en instalaciones con equipos que aparentan ser centrifugadoras para enriquecer uranio y salas donde se exhibían presuntas ojivas.

El mandatario ratificó que la posesión de armas nucleares es irreversible y reclamó acelerar el desarrollo de armamento táctico de menor rendimiento, destinado a distintos escenarios militares, especialmente frente a Corea del Sur. La visita también busca reafirmar su rechazo a la desnuclearización como condición para retomar el diálogo con Washington.

Trump había expresado su disposición a reunirse con Kim durante su visita a Asia, pero el encuentro no se concretó.

El líder norcoreano reclama que Estados Unidos abandone su política hostil y reconozca a su país como potencia nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió sobre la expansión de las instalaciones de enriquecimiento de uranio, que genera preocupación internacional.