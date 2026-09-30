Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

“Nos atacaron”: el dramático testimonio de los pasajeros del vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia

Los viajeros contaron que escucharon gritos y una pelea en la cabina antes de que el avión realizara un brusco descenso. Algunos pasajeros aseguran que intervinieron para controlar la situación y proteger al piloto herido. La aeronave terminó aterrizando en Tabuk, Arabia Saudita.

Por Redacción

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que había despegado de Dubái rumbo a Tel Aviv. En pleno trayecto, los pasajeros escucharon gritos provenientes de la parte delantera del avión y advirtieron que algo sucedía en la cabina de los pilotos.

La aeronave terminó desviándose y realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de un incidente entre los miembros de la tripulación. La compañía confirmó que el vuelo FZ1073 aterrizó de manera segura y que todos los pasajeros estaban a salvo.

“Nos atacaron y controlamos al terrorista”

Uno de los videos difundidos por el Canal 12 de Israel muestra a tres pasajeros junto a la puerta de la cabina. Los hombres aparecen ensangrentados y explican que habían intervenido durante el episodio.

“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, relataron mientras señalaban a los dos pilotos, que permanecían en el suelo utilizando máscaras de oxígeno.

En otro momento del testimonio, los pasajeros señalaron al presunto agresor y aseguraron: “Este fue el que intentó apuñalarnos”. También explicaron que permanecían custodiando el acceso a la cabina para evitar que volviera a producirse otro ataque.

Gritos, una brusca maniobra y miedo a bordo

Otros pasajeros contaron telefónicamente al Canal 12 que primero escucharon gritos y movimientos provenientes de la parte delantera del avión. Poco después, según sus relatos, la aeronave se inclinó bruscamente y comenzó a perder altura.

Los testimonios coinciden en que la situación dentro del avión fue confusa durante varios minutos y que algunos viajeros se acercaron para ayudar a controlar el enfrentamiento.

De acuerdo con las versiones difundidas por medios israelíes, el copiloto habría atacado al piloto, aunque las circunstancias exactas del episodio todavía están siendo investigadas. También se analiza, entre otras hipótesis, si pudo haber existido un intento de tomar el control de la aeronave.

El avión cambió de rumbo y terminó en Arabia Saudita

El vuelo había partido de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Durante el episodio se activaron señales de emergencia y el avión modificó su trayectoria.

Los registros de seguimiento muestran un descenso abrupto y movimientos irregulares antes de que la aeronave finalmente se dirigiera hacia Tabuk, donde aterrizó sin inconvenientes.

El piloto y el copiloto fueron trasladados a un hospital debido a las heridas sufridas durante el incidente. Mientras tanto, las autoridades saudíes mantuvieron un importante operativo alrededor del avión y los pasajeros permanecieron a bordo durante parte del procedimiento.

Por ahora, la causa del enfrentamiento continúa bajo investigación. La aerolínea habló oficialmente de un “incidente” a bordo y evitó confirmar las distintas versiones que circulan sobre lo ocurrido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?