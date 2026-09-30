“Nos atacaron”: el dramático testimonio de los pasajeros del vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que había despegado de Dubái rumbo a Tel Aviv. En pleno trayecto, los pasajeros escucharon gritos provenientes de la parte delantera del avión y advirtieron que algo sucedía en la cabina de los pilotos.

La aeronave terminó desviándose y realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de un incidente entre los miembros de la tripulación. La compañía confirmó que el vuelo FZ1073 aterrizó de manera segura y que todos los pasajeros estaban a salvo.

“Nos atacaron y controlamos al terrorista”

Uno de los videos difundidos por el Canal 12 de Israel muestra a tres pasajeros junto a la puerta de la cabina. Los hombres aparecen ensangrentados y explican que habían intervenido durante el episodio.

“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, relataron mientras señalaban a los dos pilotos, que permanecían en el suelo utilizando máscaras de oxígeno.

En otro momento del testimonio, los pasajeros señalaron al presunto agresor y aseguraron: “Este fue el que intentó apuñalarnos”. También explicaron que permanecían custodiando el acceso a la cabina para evitar que volviera a producirse otro ataque.

Gritos, una brusca maniobra y miedo a bordo

Otros pasajeros contaron telefónicamente al Canal 12 que primero escucharon gritos y movimientos provenientes de la parte delantera del avión. Poco después, según sus relatos, la aeronave se inclinó bruscamente y comenzó a perder altura.

Los testimonios coinciden en que la situación dentro del avión fue confusa durante varios minutos y que algunos viajeros se acercaron para ayudar a controlar el enfrentamiento.

De acuerdo con las versiones difundidas por medios israelíes, el copiloto habría atacado al piloto, aunque las circunstancias exactas del episodio todavía están siendo investigadas. También se analiza, entre otras hipótesis, si pudo haber existido un intento de tomar el control de la aeronave.

El avión cambió de rumbo y terminó en Arabia Saudita

El vuelo había partido de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Durante el episodio se activaron señales de emergencia y el avión modificó su trayectoria.

Los registros de seguimiento muestran un descenso abrupto y movimientos irregulares antes de que la aeronave finalmente se dirigiera hacia Tabuk, donde aterrizó sin inconvenientes.

El piloto y el copiloto fueron trasladados a un hospital debido a las heridas sufridas durante el incidente. Mientras tanto, las autoridades saudíes mantuvieron un importante operativo alrededor del avión y los pasajeros permanecieron a bordo durante parte del procedimiento.

Por ahora, la causa del enfrentamiento continúa bajo investigación. La aerolínea habló oficialmente de un “incidente” a bordo y evitó confirmar las distintas versiones que circulan sobre lo ocurrido.