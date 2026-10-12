Nueva inundación en Nepal arrasa con casas

Una inundación repentina arrastró decenas de viviendas y dejó al menos cinco desaparecidos en el centro de Nepal, informaron las autoridades ayer, semanas después de un desastre similar que mató a más de 1.400 personas.

Algunos videos que circulan en internet muestran una riada turbia y cargada de escombros entre las colinas del distrito de Gorkha.

El país himalayo se recupera todavía del desastre provocado por el colapso de un glaciar de montaña a finales de agosto que mató a más de 1.400 personas y dejó más de 5.000 desaparecidas. “La inundación se veía similar” a lo ocurrido en agosto, dijo Laxmi Gurung, funcionaria del municipio rural de Chumnubri. “Fue muy aterrador”. El jefe de la agencia nacional de desastres, Dharam Raj Uprety, explicó que se produjo porque el río había quedado bloqueado por un deslizamiento de tierra. Finalmente, se abrió una grieta y todo el agua salió de repente.