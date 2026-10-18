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El Mundo

Nueva York se despide de sus históricos carruajes de caballos

Por Redacción

Después de más de 150 años de paseos turísticos, los tradicionales carruajes tirados por caballos de Central Park podrían convertirse en una postal del pasado. Las autoridades de Nueva York avanzan con un proyecto para prohibir definitivamente esta actividad a partir de 2028.

La iniciativa cobró impulso tras la muerte de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que sufrió un accidente durante un paseo familiar en junio. El joven saltó de un carruaje desbocado cuando intentaba ayudar a su madre, que había salido despedida del asiento.

El episodio reavivó una discusión que lleva décadas en la ciudad: si los caballos deben continuar trabajando entre automóviles, peatones y miles de turistas que recorren diariamente el famoso parque.

El alcalde Zohran Mamdani anunció que alcanzó un acuerdo con el Concejo Municipal para avanzar con la prohibición. La propuesta cuenta con los apoyos necesarios y podría aprobarse durante los próximos días.

Los carruajes forman parte de la identidad turística de Nueva York y aparecieron en numerosas películas. Una de las escenas más recordadas pertenece a Mi pobre angelito 2, cuando el personaje interpretado por Macaulay Culkin utiliza uno para escapar de sus perseguidores.

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