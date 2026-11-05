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Nuevas amenazas obligan a desviar varios vuelos en Europa

Es la segunda vez en lo que va de la semana que se registran inconvenientes en distintos países

Por Redacción

Varios vuelos en Europa tuvieron realizar hoy aterrizajes de emergencia después de ser desviados debido a amenazas de bomba, informaron las autoridades. Los incidentes se producen tras falsas amenazas a principios de semana que motivaron registros, desvíos y, en un caso, una escolta militar.

Más de diez vuelos procedentes de ciudades como Copenhague, Dublín, Helsinki, Madrid, Milán y Varsovia fueron objeto de amenazas de bomba. La mayoría fueron desviados a otros aeropuertos para aterrizajes de emergencia y otros llegaron sin problemas a su destino.

Hasta ahora, las inspecciones no han encontrado materiales peligrosos o sospechosos. Este tipo de amenazas no son un fenómeno nuevo, pero los últimos incidentes se producen en un momento de mayor tensión geopolítica y otras perturbaciones, como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones en Europa y misteriosos activadores de aplicaciones de alerta.

Las autoridades han advertido que abundan las amenazas híbridas. La policía checa dijo que los registros de otros cuatro aviones que aterrizaron en Praga tras ser objeto de amenazas de bomba fueron negativos. Por otra parte, un vuelo de Dublín a Roma fue desviado a una base aérea militar en el oeste de Francia debido a una amenaza de bomba, informó la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Un vuelo de LOT Polish Airlines de Varsovia a Bruselas aterrizó en destino, donde las inspecciones no encontraron objetos peligrosos o sospechosos, informó la aerolínea. Otro de Wizz Air de Milán a Bucarest llegó sin problemas tras una amenaza de bomba, manifestó el portavoz del aeropuerto, Teo Postelnicu. Un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma aterrizó sin inconvenientes, escoltado por cazas de la fuerza aérea italiana.

Un vuelo a Varsovia aterrizó en Viena tras un correo a las autoridades polacas que contenía una amenaza abstracta, dijo Stefan Loidl, portavoz de la policía en la provincia de Baja Austria. No se encontró nada en el registro y el avión continuó hacia Varsovia. También hubo una amenaza abstracta al Aeropuerto de Viena relativa a otros cuatro vuelos pero las operaciones no se vieron interrumpidas.

Las autoridades polacas revisaron un vuelo de LOT que estaba a punto de salir de Varsovia hacia París el jueves por la mañana después de que se informara de una amenaza en el Aeropuerto Chopin de la ciudad.

Tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria, tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia debido a amenazas de bomba a bordo. Dos de los vuelos, uno desde Copenhague, Dinamarca, y el otro desde Madrid, aterrizaron sin problemas en el Aeropuerto Vasil Levski de la capital búlgara. El tercero, que despegó desde el Aeropuerto Stansted en Londres, fue desviado y aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, según se informó.

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