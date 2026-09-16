Nuevo frente de alerta: EE UU tiene armas en el espacio

Estados Unidos confirmó por primera vez que tiene armas de control espacial desplegadas en órbita, una revelación que eleva la tensión entre las grandes potencias y reactiva el temor a una carrera armamentística. Washington acelera así sus planes militares en el espacio, en un marco de creciente competencia con Rusia y China.

La confirmación fue realizada por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante una conferencia en Maryland. El funcionario afirmó que Estados Unidos desplegó “armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”. No precisó cuántas existen ni contra qué objetivos podrían utilizarse.

La información disponible no permite determinar de qué arma se trata. La Fuerza Espacial estadounidense explicó que el control espacial comprende medios “cinéticos y no cinéticos” para afectar las capacidades de un adversario.

Entre los primeros pueden existir sistemas destinados a producir un daño físico mediante un impacto; entre los segundos, equipos de guerra electrónica capaces de interferir señales de radio, bloquear comunicaciones o afectar los enlaces de datos de un satélite. También pueden utilizarse láseres para cegar sensores.

Los satélites son fundamentales para las comunicaciones militares, la navegación, la vigilancia, la inteligencia y la coordinación de operaciones. Dejarlos fuera de servicio podría reducir la capacidad de un adversario para identificar objetivos, mover fuerzas o mantener comunicaciones. Por eso, el espacio se convirtió en una prioridad estratégica para las grandes potencias.

REACCIÓN DE CHINA Y RUSIA

La reacción de Beijing fue inmediata. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, acusó a Estados Unidos de avanzar en la militarización del espacio y advirtió sobre el riesgo de convertirlo en un “campo de batalla” y desencadenar una carrera armamentística. “Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior”, afirmó.

Rusia también reaccionó. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que el espacio debería permanecer “libre de cualquier arma” y reclamó su completa desmilitarización.

En 2024 el gobierno de Joe Biden afirmó que Rusia estaba desarrollando un arma nuclear para el espacio capaz de permanecer en órbita durante largos períodos y destruir satélites cercanos. Rusia rechazó las acusaciones y, en abril de ese año, vetó una resolución presentada por Estados Unidos y Japón para reforzar la prohibición de colocar armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el espacio. Moscú propuso una prohibición más amplia de todas las armas espaciales, pero esa iniciativa tampoco prosperó.

El espacio ya es un nuevo frente de tensión militar entre las grandes potencias

La competencia ya tuvo demostraciones concretas. Estados Unidos, Rusia, China e India han probado diferentes formas de atacar satélites. India destruyó uno en órbita baja mediante un misil en 2019, mientras Rusia y China desarrollaron sistemas antisatélite y realizaron operaciones de aproximación entre vehículos espaciales.

El anuncio coincide con la política de Donald Trump de otorgar al espacio un papel cada vez mayor en la defensa nacional. Durante su primer mandato creó, en 2019, la Fuerza Espacial como una rama militar independiente. En su segundo mandato impulsó además la “Cúpula Dorada”, un sistema de defensa antimisiles que incluye componentes espaciales e interceptores. Trump ordenó al Pentágono avanzar con esos proyectos y sostuvo que el sistema debería estar plenamente operativo antes de que termine su mandato, en enero de 2029.

Meink anticipó además una transformación de las Fuerzas Armadas hacia 2032, con mayor incorporación de sistemas autónomos y drones de ataque.

El principal obstáculo para contener esta carrera es que las normas internacionales quedaron detrás de los avances tecnológicos. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe colocar en órbita armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, pero no establece una prohibición general sobre las armas convencionales ni sobre sistemas destinados a interferir, inutilizar o desplazar satélites.

Esa diferencia creó un vacío legal que permite desarrollar capacidades militares sin cruzar necesariamente una prohibición explícita. La próxima reunión de Naciones Unidas sobre desarme, prevista para noviembre, podría volver a poner el problema en el centro.

El riesgo va más allá de la rivalidad entre Washington, Pekín y Moscú. Un ataque contra un satélite puede afectar servicios utilizados por países que no participan de una guerra, mientras que su destrucción puede generar escombros capaces de dañar otros sistemas.

Sin nuevas reglas, aumenta el riesgo de una carrera armamentista en el espacio

Estados Unidos asegura que sus nuevas capacidades buscan proteger a sus fuerzas frente a acciones hostiles. China y Rusia interpretan el mismo movimiento como una señal de preparación para una guerra espacial. Si cada potencia desarrolla nuevas armas para responder a las capacidades de sus rivales, la disuasión puede terminar alimentando la carrera que pretende evitar.

La confirmación de Washington convierte así en un hecho público lo que durante años fue tratado como una posibilidad. El espacio ya es también un dominio militar estratégico.

Sin nuevas reglas, una crisis entre las grandes potencias podría comenzar muy lejos de la Tierra y terminar teniendo consecuencias sobre ella.

El anuncio abre una nueva etapa en la competencia internacional actual.