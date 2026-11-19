Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo para restablecer la cooperación militar, que incluye capacitación, intercambio de inteligencia y acceso a equipamiento y nuevas tecnologías. El anuncio fue realizado ayer por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita a Caracas, en un nuevo capítulo de las relaciones bilaterales tras la captura en enero del entonces presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Hegseth afirmó que Venezuela pasó de ser “nuestra amenaza regional más agresiva” a convertirse en un “complaciente socio de seguridad”. También elogió la cooperación con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, a quien atribuyó un papel fundamental en la estabilización del país y la lucha contra el narcotráfico. Rodríguez calificó la visita como un paso “extraordinariamente relevante” y sostuvo que el entendimiento permitirá enfrentar amenazas comunes. Entre sus objetivos mencionó fortalecer la capacitación de las Fuerzas Armadas venezolanas, mejorar su equipamiento y facilitar el acceso a nuevas tecnologías.

Aunque Hegseth no precisó todos los alcances del acuerdo, aseguró que ambos ejércitos entrenarán conjuntamente, compartirán inteligencia y desarrollarán capacidades de defensa. También señaló que Venezuela colaborará con Washington para recuperar territorios controlados por organizaciones narcoterroristas.

El entendimiento es parte de la estrategia de Donald Trump para ampliar la influencia estadounidense en América Latina y afuanzar los lazos con Caracas, especialmente en seguridad y energía. Rodríguez también destacó el acuerdo petrolero bilateral, al considerar que impulsará el desarrollo energético y beneficiará a ambas poblaciones.

Hegseth vinculó ese entendimiento con la guerra contra Irán y las interrupciones del suministro energético mundial a través del estrecho de Ormuz. Según afirmó, el petróleo venezolano permitirá reducir la dependencia del hemisferio occidental de esa ruta estratégica.

El acercamiento llega en medio de la incertidumbre política venezolana. Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y continúa al frente del Ejecutivo, sin que exista una fecha para nuevas elecciones. En tanto, la dirigente opositora María Corina Machado regresó recientemente al país tras permanecer en el exilio. Para Washington, el diálogo abre una oportunidad para avanzar hacia elecciones libres. Sin embargo, muchos venezolanos cuestionan que la prioridad estadounidense esté puesta en recuperar la industria petrolera antes que en impulsar una transición democrática. Durante la visita, Hegseth reivindicó la operación que capturó a Maduro y la calificó como una de las más sofisticadas de la historia militar latinoamericana.