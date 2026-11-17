El futuro de Jensen Huang al frente de Nvidia quedó envuelto en versiones contradictorias días después de su salida. Mientras el Financial Times aseguró que evalúa regresar a la conducción de la compañía que cofundó en 1993, otras informaciones sostienen que el directorio no analiza esa posibilidad y está concentrado en investigar su conducta. En paralelo, Wall Street volvió a castigar a la fabricante de chips y al mercado tecnológico.

Según el diario británico, Huang habría conversado con personas de confianza sobre la posibilidad de retomar el cargo. Empresarios e inversores de Silicon Valley, entre ellos aliados de Elon Musk, estarían reuniendo apoyos para impulsar una carta al directorio y buscar respaldo en la Casa Blanca.

Sin embargo, el eventual retorno enfrenta obstáculos. CNBC informó que la junta no considera reincorporarlo y contrató a un estudio jurídico para determinar si sus acciones comprometieron la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia. La investigación se relaciona con sus vínculos con Megaspeed, sospechada de servir como vía para trasladar a China procesadores avanzados. El caso incluye las informaciones sobre una relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva, y sospechas de funcionarios sobre sus presuntos vínculos con Beijing.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamó una “reorganización drástica” y sostuvo que el próximo CEO debería llegar desde fuera de Nvidia. Por ahora, la directora financiera Colette Kress ocupa el puesto de manera interina. La empresa anunció que evaluará candidatos internos y externos, pero no confirmó negociaciones para el regreso de su fundador.

La incertidumbre volvió a golpear sus acciones, que cayeron 4,12% ayer, en una jornada negativa para Wall Street. El Nasdaq perdió 2,49%, el S&P 500 retrocedió 1,92% y el Dow Jones bajó 1,41%. AMD cedió 5,58%, Broadcom 3,92% y Micron 7,62%, en otra rueda marcada por las ventas de tecnológicas.

El mercado espera los resultados trimestrales de Nvidia, que se conocerán hoy después del cierre, en busca de señales sobre la fortaleza del negocio de la IA. La presión se intensificó por nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores, que podrían limitar los ingresos futuros del sector. Será la primera presentación ante inversores sin Huang, cuya salida abre interrogantes sobre la estrategia que convirtió a Nvidia en una pieza central del auge de la IA.