La derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos abrió un nuevo escenario político para Donald Trump. Sin embargo, una particular interpretación de lo ocurrido apareció en un análisis publicado por The New York Times: el presidente estadounidense podría encontrar en el revés electoral una oportunidad para desarrollar el tipo de gobierno que más le gusta, basado en la confrontación permanente con sus adversarios.

Bajo el título "No te dejes engañar. Esto es lo que Trump quería", la periodista Michelle Cottle planteó que, mientras buena parte de los republicanos atravesaba la derrota con preocupación por el futuro, Trump podría estar observando el nuevo escenario con una perspectiva diferente.

"Dos años de lucha sin tregua contra una Cámara de Representantes y un Senado controlados por los demócratas. En otras palabras, el paraíso según Trump", escribió la columnista del diario neoyorquino.

La interpretación parte de una característica que Cottle considera central en la personalidad política del mandatario: su inclinación por el conflicto y su escaso interés por el destino general del Partido Republicano. Según el análisis, Trump podría desligarse de la responsabilidad por el resultado al argumentar que su nombre no estaba en las boletas, pese a que durante los meses previos había pedido a sus seguidores que votaran como si estuviera en juego su propia continuidad.

"Pero, en el fondo, seguramente lo que él deseaba desde el principio era una victoria demócrata", sostiene uno de los pasajes más contundentes del artículo.

Para explicar esa hipótesis, Cottle señala que el enfrentamiento con las mayorías opositoras podría resultar más atractivo para Trump que la tarea cotidiana de gobernar. "El conflicto es la especialidad de Trump. Cuanto más desagradable, mejor", plantea, al describir una estrategia política que encuentra en la confrontación una de sus principales herramientas.

El cambio de composición del Congreso también podría darle a los demócratas la posibilidad de impulsar investigaciones sobre el presidente y su entorno. La periodista menciona especialmente el papel que podrían asumir los nuevos titulares de los comités Judicial y de Supervisión de la Cámara de Representantes, con citaciones y pedidos de documentación vinculados con la administración republicana.

En ese contexto, el artículo advierte que el Gobierno podría responder con obstáculos a los requerimientos de la oposición y que el enfrentamiento institucional podría profundizarse. Para Trump, sostiene Cottle, ese escenario de tensión podría resultar mucho más atractivo que el esfuerzo de construir acuerdos políticos.

Otro de los puntos centrales del análisis es la posibilidad de que el mandatario utilice la nueva mayoría demócrata como responsable de los problemas que atraviesa Estados Unidos. La suba de los precios de la nafta, la guerra en Irán, el encarecimiento de la cobertura médica y el cierre de hospitales rurales aparecen entre los asuntos que podrían quedar en el centro de esa disputa.

"De ahora en adelante, Trump simplemente puede culpar a los legisladores demócratas por toda su incompetencia", señala la autora, al describir el eventual desplazamiento de responsabilidades hacia el Congreso.

Sin embargo, también advierte que esa estrategia podría tener límites. Si bien los seguidores más fieles del presidente podrían aceptar ese argumento, una parte creciente del electorado ya estaría identificando su responsabilidad en los problemas generados durante su administración.

La posibilidad de que Trump busque acuerdos bipartidistas para avanzar con reformas económicas o medidas vinculadas con el costo de los medicamentos tampoco despierta grandes expectativas en la columnista. A su entender, el mandatario no demostró demasiado interés ni paciencia para las negociaciones políticas complejas.

En cambio, Cottle considera más probable que aproveche los próximos dos años para profundizar la disputa con sus adversarios y mantener la confrontación como eje de su gestión.

La conclusión del análisis de The New York Times es que la derrota republicana no necesariamente representa para Trump el escenario político más desfavorable. Por el contrario, la pérdida del control legislativo podría permitirle trasladar responsabilidades, alimentar el enfrentamiento con los demócratas y evitar que los resultados de su administración sean el único centro de atención.

"En cambio, Trump ahora puede pasar sus últimos días en el cargo sumido en un caos y una lucha constantes. Ese siempre ha sido su lugar favorito", concluye Cottle.