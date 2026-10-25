Ola de manifestaciones en Europa: disturbios, peleas, saqueos y terror

Una nueva ola de protestas sacudió este sábado a distintos países de Europa, donde miles de personas salieron a las calles para reclamar mejoras económicas, viviendas accesibles y mayor inversión educativa. Las movilizaciones dejaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y detenidos, especialmente en España y Albania, mientras Italia desplegó un fuerte operativo para evitar nuevos disturbios.

En Milán, al menos 10.000 manifestantes marcharon contra el gobierno de Giorgia Meloni, una semana después de los saqueos que afectaron a numerosos comercios. Ante el temor de nuevos incidentes, las autoridades movilizaron 500 soldados adicionales para reforzar a unos 5.000 policías. Las principales boutiques de lujo protegieron sus vidrieras con tablones de madera.

Durante la protesta, un cartel del partido derechista Liga fue arrancado e incendiado. En Roma también hubo momentos de tensión cuando un grupo de jóvenes se separó de una marcha contra la guerra y avanzó hacia el Coliseo. En todo el país se registraron nueve detenciones y otras 371 personas fueron retenidas temporalmente para controles.

En España, los incidentes más graves ocurrieron en Barcelona, donde una concentración de jóvenes terminó con saqueos, quema de contenedores y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Los manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra los agentes en las inmediaciones de la Plaza de Cataluña.

En Madrid, en cambio, miles de jubilados marcharon pacíficamente para defender el sistema público de pensiones, en medio del debate político previo a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. También continúa el malestar por el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.

La situación fue especialmente violenta en Tirana, capital de Albania, donde manifestantes lanzaron piedras, fuegos artificiales y artefactos incendiarios contra la Policía, que respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.

Las protestas, iniciadas por estudiantes que reclaman educación más accesible y mayores recursos, se transformaron en un movimiento contra la corrupción que exige la renuncia del primer ministro Edi Rama. Según las autoridades, los enfrentamientos dejaron más de 300 heridos.