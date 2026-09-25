Oppo busca sumarse al mercado de smartphones

Oppo busca ganar terreno en el mercado mundial de smartphones con una oferta que en 2026 abarca desde modelos premium hasta equipos accesibles. Los de gama media en Argentina costarán entre 700 mil y un millón de pesos. La marca china apuesta por cámaras de alta resolución, baterías de gran capacidad y pantallas avanzadas para competir en distintos segmentos.

El Find X9 Pro es una de sus propuestas más completas. Lleva una cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP, acompañada por un sensor principal y un ultra gran angular, ambos de 50 MP. Su pantalla LTPO OLED de 6,78 pulgadas alcanza 120 Hz y funciona con el Dimensity 9500. La batería de 7500 mAh admite carga de 80 W por cable y 50 W inalámbrica.

Para los aficionados a la fotografía, el Find X9 Ultra lleva más lejos esa estrategia. Su sistema Hasselblad combina dos sensores de 200 MP, además de un ultra gran angular de 50 MP y un periscopio de 50 MP con zoom óptico de hasta 10x. El equipo suma una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas a 144 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 7050 mAh.

El Find N6 representa la apuesta por los plegables. Su panel interno OLED de 8,12 pulgadas y el externo AMOLED de 6,62 pulgadas ofrecen hasta 120 Hz, mientras una bisagra de titanio busca reducir la marca del pliegue. También incorpora hasta 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y batería de 6000 mAh.

Para el segmento económico, el A6x 5G ofrece pantalla LCD de 6,75 pulgadas a 120 Hz, procesador Dimensity 6300 y batería de 6500 mAh.

En una franja intermedia, el Reno 16 Pro combina pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, 16 GB de RAM y una cámara principal Sony de 200 MP con estabilización óptica. Su batería llega a 7000 mAh y permite carga de 80 W.

Con esta variedad, Oppo intenta ampliar su presencia global y disputar espacio a los fabricantes que dominan el negocio móvil.