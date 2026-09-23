Pacto por Groenlandia refuerza la seguridad

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron ayer un acuerdo para reforzar la seguridad en el Ártico y ampliar la presencia militar estadounidense en la isla. El acuerdo permite modernizar la Base Espacial Pituffik y establecer áreas de defensa en Narsarsuaq y Mestersvig. El convenio contempla movilidad de fuerzas de Washington, incluido el acceso submarino, y permite crear nuevas instalaciones militares. Impide que países ajenos a la OTAN mantengan una presencia militar permanente en Groenlandia. El acuerdo llega tras meses de tensión por las pretensiones de Donald Trump de incorporar la isla a Estados Unidos. El mandatario sostuvo que Washington debía hacerse con Groenlandia para impedir una presencia de Rusia o China en la región.

El pacto no tiene fecha de vencimiento y seguirá vigente si Groenlandia se independiza de Dinamarca. Mette Frederiksen y el líder groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, lo consideraron beneficioso.