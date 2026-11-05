Paraguay: diputados aprueban juicio político a presidente Peña

La Cámara de Diputados de Paraguay votó el jueves por unanimidad a favor de iniciar un juicio político al presidente Santiago Peña apenas minutos después de que éste anunciara su renuncia, en medio del colapso de un importante banco digital vinculado a su gobierno —lo que dejó bloqueados los ahorros de millones de personas—, una oleada de protestas en las calles y que su propio partido le diera la espalda.

La votación, por 78 votos a favor y ninguno en contra, representó un contundente rechazo a Peña por parte de los legisladores de su propia formación, el Partido Colorado —que ha gobernado el país durante décadas—, quienes se unieron a la oposición para respaldar el juicio político luego de tres días de manifestaciones que sacudieron la capital, Asunción. El proceso pasa ahora al Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios para condenar al presidente y destituirlo formalmente.

El vicepresidente Pedro Alliana es el siguiente en la línea de sucesión para ocupar el cargo y completar el mandato hasta agosto de 2028.

Peña, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump y quien hasta el año pasado poseía una participación en una empresa vinculada a Ueno Bank, había anunciado su dimisión poco antes en un video publicado en X en el que afirmó que dejaba el cargo para preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república", declaró Peña. "Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", agregó.

Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí", sostuvo.

La renuncia se conoció cuando la Cámara de Diputados debatía someterlo a juicio político por presunto conflicto de intereses relacionado con Ueno Bank, intervenido esta semana por el Banco Central por problemas de solvencia.

Peña, un economista de 47 años que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, quedó envuelto en la crisis por sus vínculos con el banco y con los organismos encargados de supervisarlo.

Ocho ejecutivos y altos cargos de Ueno Bank han sido detenidos, entre ellos el presidente del banco Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez, CEO de la entidad y socio comercial hasta recientemente de Peña.

Hasta septiembre dos cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, que además contaba con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos de los cuales unos 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social, el fondo estatal de pensiones y salud de Paraguay.

El cese de las funciones de Ueno Bank generó una ola de pánico entre los paraguayos, que salieron a las calles de Asunción en diversas manifestaciones espontáneas. En algunas protestas se registraron incidentes entre los manifestantes y la policía.

En la carta de renuncia enviada al titular del Congreso, Peña sostuvo que "la prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares. Por ello, expreso a este Honorable Congreso mi más firme deseo de que se garantice la devolución de esos recursos".

La agitación política dejó sin respuesta un interrogante mayor: ¿Cómo es posible que un banco vinculado al presidente —quien hasta el año pasado poseía una participación en su sociedad matriz— haya crecido tan rápidamente en tamaño e importancia a pesar de las reiteradas advertencias sobre sus dudosas prácticas crediticias?

Para muchos paraguayos, la respuesta reside en la incómoda cercanía entre el Partido Colorado —que ha gobernado durante décadas—, los organismos reguladores y la élite empresarial; una debilidad que ha persistido incluso mientras una gestión económica estable y un rápido crecimiento convirtieron en los últimos años a Paraguay en un destino elegido por inversores internacionales.

"Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros", afirmó Luis Pineda, uno de los manifestantes que marchó hacia el Congreso el miércoles. "Estamos hartos de 70 años de saqueo".

Poco después de obtener su licencia bancaria en 2023, Ueno Bank se expandió rápidamente. La entidad financiera digital atrajo a clientes con generosas ofertas de reembolso en compras de supermercado, abrió más de 70 sucursales, patrocinó a la selección nacional de fútbol y colocó su nombre en el estadio principal del país.

Bajo el mandato de Peña, fondos públicos fluyeron hacia las arcas de Ueno Bank. Además, Peña nombró a Carlos Carvallo —presidente de Financiera Ueno, la predecesora de Ueno Bank— al frente del Banco Central, el organismo encargado de supervisar a dicha entidad digital.

Mientras los ahorros de los jubilados y otros fondos públicos se acumulaban en Ueno Bank, dentro del Banco Central crecía la preocupación. En junio, los inspectores detectaron un patrón de concesión de créditos de alto riesgo a personas vinculadas a la entidad, informó ABC Color, uno de los principales periódicos de Paraguay. Ueno Bank había otorgado grandes sumas a empresas relacionadas con sus propietarios, superando los límites legales y sin contar con garantías suficientes para cubrir las deudas en caso de impago. Tan solo en un día de septiembre de 2025, cerca de 39 millones de dólares fueron destinados a tres de estas empresas.

Peña restó importancia a las advertencias en repetidas ocasiones. El mes pasado salió en defensa de Ueno Bank y de la labor de supervisión del Banco Central y calificó las preocupaciones como una campaña de desprestigio destinada a alarmar a la opinión pública.

Cientos de empleados del banco y de otras empresas pertenecientes al Grupo Vázquez se manifestaron el jueves frente al Ministerio de Trabajo exigiendo el pago de sus indemnizaciones y salarios que quedaron atrapados en el banco intervenido. Un día antes, cientos de jubilados, depositantes, estudiantes universitarios y trabajadores habían tomado las calles de Asunción.

"¡Santi sinvergüenza, queremos tu cabeza" gritaban en alusión a Peña y exigían su destitución con pancartas. La policía antidisturbios utilizó gas pimienta y balas de goma para hacer retroceder a la multitud.

Muchos manifestantes no consideraron el colapso de Ueno Bank como el simple resultado de una gestión arriesgada, sino como un ejemplo de corrupción estatal. En Sudamérica, sólo Venezuela ocupa una peor posición que Paraguay en el último índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

"Este es un atropello nuevamente a la ciudadanía honesta, trabajadora, que tiene (en Ueno Bank) sus pequeños fondos, fruto de su trabajo de años", señaló el manifestante Belarmino Balbuena.

En el estadio nacional, que en su momento llevó el nombre de Ueno Bank, el logotipo del banco ya había sido borrado. Mientras tanto, por toda la capital, aparecieron pintadas que acusaban a los políticos de ladrones.