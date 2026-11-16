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Paraguay: enviaron al expresidente Santiago Peña a una cárcel militar tras el escándalo por sus privilegios

La decisión se produjo luego de que se difundieran fotos de equipos de gimnasia instalados en el regimiento donde cumplía prisión por el colapso del banco Ueno

Por Redacción

Este lunes, la Justicia de Paraguay ordenó el traslado de Santiago Peña a una cárcel militar en Asunción. La decisión se tomó luego de determinar que el expresidiente gozaba de privilegios en el regimiento donde cumplía prisión preventiva desde hace diez días por el colapso del banco Ueno.

La resolución ordenó además que las autoridades penitenciarias adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad y su aislamiento respecto de los demás internos, en particular de otros investigados en la misma causa que también están alojados en ese establecimiento. El magistrado solicitó asimismo un informe detallado sobre los protocolos que se aplicarán durante su reclusión.

Asimismo, la decisión llega después de que el presidente, Pedro Alliana, destituyera al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar donde estaba Peña. El diario ABC Color había difundido fotografías de máquinas y equipos de gimnasia instaladas en una sala de reuniones del Comando de Seguridad del regimiento.

Por tanto, el expresidente fue trasladado a la Prisión Militar de Viñas Cue. También, se dispuso que Peña permanezca en un sector separado del resto de los detenidos, en especial de quienes están involucrados en la misma causa. Además, el juez pidió que los responsables de la cárcel presenten un informe con los protocolos de seguridad que aplicarán durante su estadía.

El exmandatario está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, un delito que la Fiscalía ampliaba en los últimos días. El expediente se llama “Santiago Peña Palacios y otros”, y la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas a uno de los fundadores del banco.

A su vez, la defensa de Peña se abstuvo de declarar en la audiencia y el expresidente no hizo comentarios sobre el traslado. Como en cualquier proceso penal, rige la presunción de inocencia.

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