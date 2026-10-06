Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SERÁN EL PRÓXIMO 29 DE NOVIEMBRE

Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España

Pedro Sánchez / AFP- La Moncloa

Por Redacción

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, en una apuesta con la que busca renovar su mandato y obtener un mayor respaldo parlamentario. Los comicios estaban previstos inicialmente para mediados de 2027.

Sánchez, en el poder desde 2018, comunicó la convocatoria desde el Palacio de la Moncloa. “Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, afirmó el dirigente socialista, de 54 años.

EL FRACASO DE SUS MEDIDAS SOBRE VIVIENDA

El adelanto llega después de un duro revés para el Ejecutivo, que la semana pasada no consiguió sacar adelante sus medidas contra la crisis de la vivienda. El fracaso volvió a exponer la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría.

La vivienda se convirtió además en el eje de una creciente protesta social. El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años obligada a abandonar el departamento donde había vivido durante siete décadas, desató una ola de indignación. La propiedad había sido adquirida por una empresa de inversión que pretendía elevarle el alquiler un 275%.

“Esta campaña electoral va a estar profundamente marcada por la vivienda”, advirtió Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La crisis habitacional es uno de los principales problemas sociales de España, en medio del aumento de los alquileres y la reducción de la oferta para residentes. Organizaciones sociales señalan a los alquileres turísticos y a los fondos de inversión como factores que agravan el problema.

Sánchez llegará a las urnas también condicionado por escándalos y causas judiciales que afectan a personas de su entorno, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores del Partido Socialista.

Las encuestas recientes sitúan al conservador Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, por delante del PSOE, aunque sin mayoría absoluta. Ese escenario obligaría al PP a buscar aliados para gobernar. Vox, tercera fuerza política, aparece como uno de los actores clave.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la convocatoria. “Por fin decidirán los españoles”, afirmó, después de reclamar durante meses un adelanto electoral. El resultado definirá también el margen de maniobra del próximo Ejecutivo para abordar el problema habitacional, una cuestión que ya ocupa un lugar central en el debate político y social español y será decisiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?