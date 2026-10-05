Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas en España tras el golpe por las leyes de vivienda

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes elecciones anticipadas, después de que su gobierno sufriera la semana pasada una dura derrota legislativa que truncó medidas de emergencia relacionadas con la crisis de vivienda del país. La votación se celebrará el 29 de noviembre.

En las últimas semanas, los españoles han exigido soluciones al gobierno sobre la asequibilidad de la vivienda, con protestas en ciudades de todo el país después de que creciera la indignación pública por el desahucio televisado de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado. Partidos de la oposición conservadora sumaron sus votos para obligar a retirar dos decretos de emergencia en el parlamento que incluían medidas para reducir los desahucios y la especulación inmobiliaria.

El revés desató una amplia especulación de que Sánchez podría considerar adelantar unas elecciones nacionales previstas para el próximo año. En un discurso televisado, Sánchez argumentó que una coalición progresista más amplia en el Congreso permitiría a los españoles abordar los mayores problemas a los que se enfrenta el país.

"Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros y para vuestro país", dijo Sánchez. Sánchez, de 54 años, es presidente del gobierno español desde 2018, lo que lo convierte en uno de los líderes europeos que más tiempo lleva en el cargo. Se ha convertido en uno de los principales jefes de gobierno progresistas a nivel internacional gracias a su defensa de la migración, sus esfuerzos diplomáticos para defender a los palestinos y sus críticas a la guerra estadounidense e israelí contra Irán.

También ha disfrutado en los últimos años de una de las economías de más rápido crecimiento del mundo desarrollado. Pero en casa, el líder español se ha visto acorralado por una serie de casos judiciales que involucran a su partido socialista, así como a su esposa y a su hermano, quienes niegan haber cometido irregularidades. También ha tenido dificultades para dar cuenta de un episodio este verano en el que decenas de miles de personas, en su mayoría marroquíes, cruzaron la frontera hacia el territorio norteafricano español de Ceuta, donde una crisis humanitaria persiste dos meses después.

Ha liderado un gobierno de coalición minoritario junto con su socio de izquierda Sumar desde 2023. Pero su dependencia de varios partidos más pequeños para sacar adelante cualquier iniciativa ha lastrado su capacidad legislativa. A lo largo de su carrera política, Sánchez se ha ganado la reputación de ser un escapista político capaz de ganar elecciones que parecía destinado a perder.

La especulación sobre si convocaría elecciones anticipadas se centró en el impulso que su partido podría tener ahora en torno a cuestiones de asequibilidad, mientras que el opositor Partido Popular — que ya tiene el mayor número de escaños en el Parlamento — probablemente definirá la contienda en torno a la corrupción. "Sánchez escoge este momento porque posiblemente es el mejor momento, ya que el tema de la vivienda y de los decretos sobre el mercado de la vivienda sitúa (...) el debate electoral en unos términos muy favorables a la idea del PSOE", dijo Oriol Bartomeus, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona. "Sánchez puede plantear las elecciones o ha entendido que puede plantear las elecciones en unos términos muy clásicos, de izquierda y derecha", dijo Bartomeus.

El líder socialista se enfrentará al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aspira a tomar el control del gobierno. "Por fin decidirán los españoles", dijo Feijóo el lunes tras el anuncio del adelanto electoral. "No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa", dijo. La disolución formal del parlamento tendrá que aprobarse en un Consejo de Ministros, que Sánchez convocó para la mañana del lunes.