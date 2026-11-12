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LA CRISIS EN PARAGUAY

Peña podría enfrentar una condena de 15 años de cárcel

Archivo

Por Redacción

Santiago Peña podría enfrentar hasta 15 años de prisión por el escándalo de Ueno Bank, según afirmó la fiscal Verónica Valdez. La representante del Ministerio Público explicó que esa es la pena máxima prevista por la existencia de varios delitos y agravantes.

Peña está imputado por lesión de confianza y conflicto de intereses. La acusación sostiene que, mientras era presidente de Paraguay, todavía tenía acciones en la entidad financiera. Por la combinación de delitos, señaló Valdez, corresponde aplicar la sanción más alta, de 15 años.

Para los exdirectivos del banco, la expectativa de pena llega hasta los 12 años de cárcel, precisó el fiscal Francisco Cabrera. Ese marco podría cambiar si se modifican las calificaciones jurídicas.

Valdez indicó que la Fiscalía no puede obligar a Peña ni al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo a declarar nuevamente. Ambos se abstuvieron durante sus indagatorias, pero pueden pedir otra audiencia si desean dar su versión.

Además, se analizan imágenes de cámaras de seguridad para identificar a personas que habrían entrado y salido en vehículos particulares del domicilio de la familia Peña Ocampos, en Asunción. La fiscal señaló que aún no hay conclusiones y que se realizará un análisis técnico.

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