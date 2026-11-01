Perdió cien partidos y se quedó sin trabajo

Una temporada de cien derrotas terminó con la salida de Kurt Suzuki como entrenador de los Angelinos de Los Ángeles, uno de los equipos de las Grandes Ligas de béisbol estadounidense. El club decidió no renovarle el contrato después de apenas un año en el cargo.

Los Angelinos cerraron la temporada con 62 victorias y cien derrotas, el peor registro de su historia. También terminaron últimos en la División Oeste de la Liga Americana.

Suzuki, de 42 años, había sido jugador profesional durante 16 temporadas y terminó su carrera como receptor de los propios Angelinos. Sin embargo, nunca había dirigido un equipo antes de asumir como mánager.

A pesar de los resultados, el consultor deportivo John Mozeliak aseguró que las cien derrotas no reflejan necesariamente las capacidades del entrenador y destacó el respeto que había conseguido entre los jugadores.

La institución incluso le ofreció permanecer como asistente especial, aunque decidió buscar otro responsable para conducir al plantel durante 2027.

La salida se produce mientras los Angelinos atraviesan un proceso de venta. El grupo empresarial encabezado por Stan Kroenke acordó adquirir el control del club y ya comenzó a impulsar cambios.

La situación deportiva tampoco ayuda: el equipo acumula once temporadas consecutivas con más derrotas que victorias y doce años sin disputar los playoffs.

El próximo entrenador será el séptimo que ocupe el puesto en apenas nueve temporadas.