Perú quiere prohibir el maquillaje y el pelo teñido en las escuelas

El gobierno de Perú prepara un reglamento que cambiará la apariencia de miles de estudiantes de escuelas públicas. La propuesta prohíbe el maquillaje, el cabello teñido y el esmalte de uñas, además de exigir que los varones lleven el pelo corto.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Keiko Fujimori durante una visita a una escuela de las afueras de Lima. Según explicó, las medidas buscan recuperar la disciplina dentro de las aulas.

“El orden no solo debe reinar en las calles, también debe volver a nuestras escuelas”, sostuvo la mandataria, quien vinculó el proyecto con su política de endurecimiento de las normas de convivencia.

El futuro reglamento también contempla la restitución de las calificaciones de conducta, la expulsión por faltas graves y restricciones al uso de teléfonos celulares, salvo autorización de los docentes.

El ministro de Educación, José Chang, agregó que las faldas de los uniformes deberán respetar una longitud considerada adecuada. Las disposiciones alcanzarían tanto a estudiantes de primaria como de secundaria.

Desde el gobierno aseguran que el objetivo es combatir el acoso y la violencia sexual en los establecimientos educativos. Sin embargo, la propuesta despertó cuestionamientos entre organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos.

Las organizaciones Manuela Ramos y Flora Tristán señalaron que controlar el cabello o el maquillaje no previene las agresiones sexuales. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por su parte, calificó las restricciones como populistas y autoritarias.

El texto todavía no entró en vigencia. Una vez publicado oficialmente, habrá un período de 30 días para presentar objeciones. Si supera esa instancia, las nuevas reglas podrían comenzar a aplicarse antes de fin de año.