Una investigación internacional basada en más de 15 millones de documentos internos filtrados dejó al descubierto cómo Deutsche Bank mantuvo durante años sus vínculos comerciales con empresarios multimillonarios rusos cercanos al Kremlin, pese a las reiteradas advertencias de sus propios especialistas en riesgos y prevención de delitos financieros.

Los registros, que incluyen correos electrónicos, informes confidenciales y actas de reuniones, muestran que la entidad financiera alemana priorizó la rentabilidad de sus negocios con clientes rusos por encima de las alertas internas sobre posibles operaciones de lavado de dinero, sanciones y riesgos reputacionales.

La investigación fue publicada por The New York Times y forma parte de un trabajo periodístico internacional que involucró a más de 200 profesionales. Los archivos fueron obtenidos por el periodista y autor indio Josy Joseph y la periodista sudafricana Khadija Sharife.

Entre los clientes que aparecen en los documentos figuran dos de los empresarios más poderosos de Rusia: Oleg Deripaska y Viktor Vekselberg, multimillonarios con vínculos comerciales y políticos relacionados con el entorno del presidente Vladimir Putin.

Uno de los principales hallazgos es que las advertencias no eran nuevas ni aisladas. Dentro del propio banco existían áreas que recomendaban revisar o directamente abandonar determinadas relaciones comerciales, pero las divisiones encargadas de generar ingresos defendían la continuidad de esos negocios por su importancia económica.

Uno de los casos más significativos se remonta a 2014, cuando un comité interno de riesgo reputacional identificó a Deripaska como uno de los clientes que representaban mayor peligro para la entidad. Los informes mencionaban acusaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y presuntos vínculos con el crimen organizado ruso. El área encargada de prevenir delitos financieros recomendó terminar las relaciones comerciales en las que el empresario tuviera el control.

Sin embargo, otros sectores del banco defendieron su continuidad. Una presentación interna de 2015 describía a los multimillonarios rusos como una pieza fundamental para el crecimiento de la división de gestión patrimonial. Incluso sostenía que esos clientes contribuían de manera significativa al éxito de la entidad.

La situación tampoco cambió cuando aumentaron las tensiones internacionales. En 2018, Estados Unidos impuso sanciones financieras a siete empresarios cercanos a Putin y, según los registros filtrados, cinco de ellos mantenían vínculos con Deutsche Bank, ya fuera personalmente o a través de sus empresas.

En 2019, un asesor del comité de riesgos llegó a advertir que las pérdidas potenciales por mantener a esos clientes podían superar ampliamente los beneficios. Un año después, abogados externos contratados por el estado de Nueva York recomendaron considerar seriamente el cierre de las operaciones y servicios relacionados con Rusia.

Otro aspecto que aparece en los documentos es el traslado de cuentas de empresarios rusos hacia oficinas de Luxemburgo y Suiza, dos países con estrictas normas de secreto bancario. La entidad sostuvo que esa reorganización respondía a prácticas habituales de su división de gestión patrimonial y que todos sus clientes estaban sujetos a los controles correspondientes.

En noviembre de 2020, un informe interno de 172 páginas reconoció los elevados riesgos de lavado de dinero y sanciones asociados al mercado ruso, pero también destacó su relevancia y rentabilidad. Incluso en abril de 2021, el directorio aprobó por unanimidad continuar con un crecimiento prudente de sus operaciones en Moscú.

La invasión a Ucrania y el cambio de postura

La invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 modificó el escenario. Los gobiernos occidentales comenzaron a imponer nuevas sanciones económicas y financieras, mientras que dentro de Deutsche Bank se multiplicaban las consultas sobre cómo responder a las restricciones y qué información entregar a las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó los nombres y los saldos de las cuentas de clientes rusos sancionados, además de información sobre los controles aplicados a los movimientos de dinero. Los documentos filtrados muestran que algunos empleados advirtieron que las normas de secreto bancario de Suiza y Luxemburgo limitaban la posibilidad de entregar esos datos.

También surgieron interrogantes sobre empresas vinculadas a empresarios sancionados que no superaban el 50% de participación accionaria, una situación que podía dejarlas fuera de determinadas restricciones del Tesoro estadounidense.

El 10 de marzo de 2022, el director ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, comunicó a sus empleados que la entidad terminaría algunas de sus operaciones en Rusia, aunque inicialmente descartó una retirada completa. En ese mensaje sostuvo que algunos clientes no podían abandonar el país de un día para otro y que el banco continuaría brindándoles apoyo.

Sin embargo, la decisión cambió apenas 24 horas después. Luego de que JPMorgan Chase y Goldman Sachs anunciaran su salida de Rusia y ante el aumento de la presión internacional, Deutsche Bank comunicó que dejaría de realizar nuevos negocios en ese mercado y comenzaría a cerrar sus operaciones.