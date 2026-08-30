Petróleo: cómo es el acuerdo entre EE UU y Venezuela

La Casa Blanca brindó pocos detalles sobre el entendimiento entre Estados Unidos y Venezuela, que Donald Trump definió como “el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo”.

El presidente estadounidense afirmó que el convenio permitirá a Washington participar en la explotación de las reservas de Venezuela.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, presentó el acuerdo como un paso hacia la recuperación económica y la modernización de la industria energética. Sin embargo, todavía no se difundió el texto completo y se desconocen la identidad de los inversores, los plazos de ejecución y el origen del financiamiento.

Una concesión por cien años

Según la información conocida, el Gobierno estadounidense y un operador privado no identificado formaron una compañía que tendrá durante cien años los derechos para explotar 17 yacimientos petroleros venezolanos.

Rodríguez indicó que los campos poseen un potencial comprobado de 65.000 millones de barriles. El proyecto podría atraer inversiones por US$100.000 millones y generar más de US$209.000 millones en impuestos para Venezuela.

Trump señaló que el convenio fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y Rodríguez.

Estados Unidos recibiría el 55% de la producción efectiva de la compañía mediante una participación accionaria y el derecho a comprar petróleo al costo. El crudo sería destinado a la Reserva Estratégica y a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Trump sostuvo que el acuerdo contribuirá a reducir el precio de la gasolina, que se encuentra presionado por la guerra con Irán y la ralentización de los envíos desde el golfo Pérsico.

Los especialistas, sin embargo, advierten que recuperar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana demandará años y miles de millones de dólares. Por eso no se espera un aumento inmediato y sustancial de la producción.

Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York, consideró que el entendimiento podría ser útil a largo plazo, pero descartó efectos rápidos sobre los precios minoristas.

La gasolina se ubicaba el sábado en torno a los US$4,08 por galón, frente a los US$3,20 registrados un año atrás.

Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, recordó que Venezuela llegó a producir más de 2,5 millones de barriles diarios por encima de sus niveles actuales, pero advirtió que recuperar esa capacidad llevará “muchos años”.

Cuestionamientos en Venezuela

El anuncio generó rechazo entre sectores venezolanos que consideran que el convenio contradice la histórica defensa oficial de la soberanía sobre los recursos naturales.

Ricardo Hausmann, profesor de Harvard y exministro de Planificación, calificó el entendimiento como un “acuerdo vergonzoso”. Además, afirmó que Rodríguez carece de legitimidad y facultades constitucionales para comprometer al país mediante una concesión de esa magnitud.

Otros críticos sostuvieron que las autoridades venezolanas estarían entregando los recursos nacionales para mantenerse en el poder.

Repercusiones políticas

Todavía no está claro si el Congreso estadounidense deberá aprobar o supervisar el acuerdo. Los aliados republicanos de Trump lo presentaron como una victoria capaz de beneficiar a ambos países y evitar que el petróleo venezolano sea vendido a China a precios reducidos.

Los demócratas, en cambio, afirmaron que la captura de Maduro tuvo como verdadero objetivo el acceso a las reservas energéticas.

El senador Tim Kaine acusó a Trump de perseguir desde el comienzo el petróleo venezolano y calificó la operación como un caso de “corrupción a una escala épica”. Chris Van Hollen sostuvo que el mandatario puso en riesgo a soldados estadounidenses para beneficiar a empresarios multimillonarios.

Las incógnitas pendientes

Entre los principales interrogantes aparecen la identidad del operador privado, el origen de los fondos para reconstruir la infraestructura y la distribución exacta de la participación estadounidense.

Washington obtendrá el 55% de la producción, pero no se precisó qué parte corresponderá a sus acciones y cuál al derecho de comprar crudo al costo.

También se desconoce cómo responderán las grandes petroleras ante la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y el deterioro de las instalaciones.

Chevron, la única compañía estadounidense que mantiene una producción activa en Venezuela, evitó pronunciarse. La empresa ya negociaba una posible ampliación de sus inversiones antes del anuncio.

Para David Oxley, economista jefe de materias primas de Capital Economics, el acuerdo podría duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos y reducir su dependencia del crudo de Canadá y México. No obstante, advirtió sobre los obstáculos logísticos y la posibilidad de que las compañías encuentren oportunidades más atractivas en otras regiones.