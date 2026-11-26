El regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia, después de las controversias por presuntas relaciones sentimentales con empleadas y de versiones sobre un vínculo extramatrimonial, abrió un debate que excede a la compañía: ¿siguen vigentes las reglas que durante años llevaron a otros directivos a dejar sus cargos por mantener relaciones ocultas con subordinadas?

En Estados Unidos, los vínculos entre ejecutivos y subordinadas son un problema de gobierno corporativo por el desequilibrio de poder y los posibles conflictos de interés. En la última década, además, el movimiento #MeToo reforzó el escrutinio sobre esas conductas. Casos en empresas como BP, AIG, McDonald’s y Nestlé terminaron con la salida de sus máximos responsables y provocaron crisis internas y de reputación.

EL CASO DE HUANG

La situación de Huang fue distinta. Según las versiones que originaron la polémica, el fundador de Nvidia habría mantenido relaciones con al menos dos subordinadas, entre ellas Kimberly Powell, responsable de la división de salud, además de un supuesto vínculo extramatrimonial. La compañía decidió restarle importancia a las acusaciones y la junta directiva respaldó su regreso, al destacar su franqueza sin referirse públicamente al trato hacia las empleadas.

La decisión generó cuestionamientos entre especialistas en ética y recursos humanos. Advierten que tolerar relaciones no declaradas entre un jefe y sus subordinadas puede debilitar los mecanismos internos de denuncia y transmitir que las normas no se aplican por igual en la cúpula. También plantea dudas sobre la responsabilidad del directorio, encargado de supervisar a la conducción.

El respaldo del mercado contrastó con esas críticas. Tras el anuncio de su reincorporación, las acciones de Nvidia subieron más de 31% en una jornada. La reacción reflejó el peso que Huang tiene en el negocio de la inteligencia artificial: la empresa es un proveedor central de chips y su fundador es considerado una figura clave para la expansión de centros de datos y las inversiones del sector. Para algunos inversores, su salida podía representar un riesgo mayor que el costo reputacional.

Pero los expertos advierten que proteger a un ejecutivo por su influencia puede generar consecuencias a largo plazo. Recuerdan antecedentes de compañías que respaldaron a líderes cuestionados y luego enfrentaron conflictos laborales, investigaciones y daños de imagen. En Nvidia, uno de los riesgos señalados es la pérdida de talento femenino o la dificultad para atraer nuevas profesionales a una industria donde persisten denuncias de exclusión y desigualdad.

El debate también remite a un antecedente reciente: Andy Byron, entonces CEO de Astronomer, dejó el cargo después de que una cámara lo mostrara junto a Kristin Cabot, responsable de Recursos Humanos de la empresa, durante un recital de Coldplay. Meses después, Byron consiguió un nuevo puesto como director de ingresos a tiempo parcial en una compañía de bases de datos, mientras que Cabot aún no había logrado reinsertarse laboralmente.

Especialistas legales señalan, no obstante, que todavía falta información para establecer si en el caso de Nvidia hubo acoso, discriminación o una relación consentida. La responsabilidad de investigar y determinar si existieron conflictos de interés corresponde al directorio. La rapidez con que la empresa resolvió la salida y el regreso de Huang también fue cuestionada.

La discusión, por lo tanto, no se limita a la vida privada de los directivos. Pone en primer plano el poder dentro de las empresas, la obligación de transparentar los vínculos que pueden afectar decisiones laborales y la consistencia de las reglas internas. La influencia de un CEO puede explicar el respaldo de una junta y de los inversores, pero también deja una pregunta abierta: si las normas cambian según el valor económico de quien las incumple. El caso reabrió el debate ético en las grandes empresas.