Polonia de luto tras un tiroteo con seis muertos

Polonia permanece conmocionada tras un tiroteo masivo en la Plaza Mayor de Cracovia, donde un hombre armado mató el sábado a seis personas e hirió a otras 15 antes de ser baleado por la policía. Las autoridades investigan el ataque como un posible delito terrorista y señalaron que el agresor tenía ideas ultranacionalistas y simpatizaba con la extrema derecha.

El atacante, un ciudadano polaco de 24 años vestido con ropa de estilo militar y chaleco antibalas, abrió fuego en uno de los principales puntos turísticos de la segunda ciudad más grande del país. Cuatro mujeres y dos hombres murieron. Entre las víctimas hay cuatro polacos, un británico y una persona cuya nacionalidad no fue informada.

Los heridos son de distintas nacionalidades, entre ellas británica, portuguesa, rusa, alemana y austríaca. Dos policías también resultaron heridos durante el enfrentamiento; uno permanecía en coma.

El sospechoso quedó internado en estado crítico y fue sometido a varias operaciones.