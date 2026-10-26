Presidentes de izquierda y de derecha de América Latina saludaron a Lula, menos Milei

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros dirigentes de izquierda de toda América Latina felicitaron al mandatario reelecto Luiz Inácio Lula Da Silva por su "victoria histórica" para un cuarto mandato en Brasil en un reñido ballotage.

Desde la derecha, algunos mandatarios como el chileno José Antonio Kast y la peruana Keiko Fujimori saludaron rápidamente a Lula y reconocieron su triunfo, a pesar de que su rival conservador Flávio Bolsonaro dijo que pedirá la anulación de la elección.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", escribió Sheinbaum en un breve mensaje en la red social X.

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel felicitó a su "hermano" por su "victoria histórica" sobre el hijo del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro "que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social".

"Puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña", escribió en redes sociales.

"Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común", tuiteó el presidente socialdemócrata del país centroamericano, Bernardo Arévalo.

Desde Uruguay, el mandatario izquierdista Yamandú Orsi dijo haberse comunicado con su "amigo" reelecto en el gigante país vecino. "Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", indicó en X.

Con la victoria de Lula, la primera economía de la región se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas.

Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática", dijo un comunicado de la cancillería de Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington.

La mandataria de Perú, la derechista Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por la "jornada democrática" del domingo y felicitó a Lula por su reelección.

"Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", señaló en X.

En el mismo tono, el ultraderechista José Antonio Kast, firme aliado de Bolsonaro, dijo haber conversado con el brasileño y extenderle sus felicitaciones. "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común", apuntó el presidente chileno. "Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región", añadió.

El ecuatoriano Daniel Noboa, que defiende la mano dura contra la criminalidad, abogó igualmente por la cooperación en el cuarto mandato de Lula. "Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos", indicó el mandatario de derecha en X.

Asimismo, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, aspira a trabajar junto a Lula "por el bienestar" de sus pueblos.

Destacadas figuras del progresismo global se alegraron de la victoria, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. "¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar", dijo Sánchez, que en noviembre enfrenta unas elecciones generales en las que aspira a su reelección.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado como un triunfo para "la democracia y el multilateralismo", y el dirigente francés, Emmanuel Macron, dijo que iban a trabajar juntos con Lula por "un mundo más justo".

Y en Canadá, el primer ministro Mark Carney destacó la relación bilateral que ha "florecido" bajo el mando de Lula. "Aprovechemos esta oportunidad para hacerla aún más fuerte, juntos", dijo.