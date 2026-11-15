¿Propuesta “indecente”?: EE UU planteó que Ucrania ceda territorio a cambio de entrar a la OTAN

Territorio a cambio de protección. Esa es la fórmula que Estados Unidos puso sobre la mesa para intentar destrabar las negociaciones por la guerra en Ucrania, según reveló el presidente Volodimir Zelenski. El planteo combina una concesión que Kiev viene rechazando —retirarse de zonas del Donbás que Rusia todavía no controla— con una aspiración central del gobierno ucraniano: ingresar a la OTAN para contar con un respaldo que disuada futuras agresiones.

“Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’. Era la primera vez que se planteaba”, relató Zelenski ante periodistas el viernes, en declaraciones cuya publicación estuvo bajo embargo hasta el sábado.

Por ahora, se trata de una posibilidad explorada durante las conversaciones, sin un acuerdo que la convierta en una salida concreta. Pero el interrogante expone el corazón de una negociación tan delicada como incierta: qué estaría dispuesta a resignar Ucrania y qué garantías recibiría a cambio.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una de las dos regiones que integran el Donbás junto con Lugansk. Kiev ha rechazado esa condición por considerar que dejaría al país expuesto a nuevos avances rusos.

Zelenski sostuvo que Ucrania no reconocerá como rusos los territorios ocupados y explicó que negocia un paquete de seguridad con sus socios occidentales. Ese esquema podría incluir garantías específicas de la OTAN y la Unión Europea, apoyo para mantener un ejército fuerte, asistencia financiera durante un período determinado y un plan de recuperación.

“Si la parte estadounidense nos confirma precisamente esto, junto con otros socios de la OTAN, entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué piensa: ¿lo aceptamos o no?”, señaló. También marcó un límite a su propia capacidad de decisión: “No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”.

El mandatario descartó, además, que Kiev se comprometa a la neutralidad, otra de las pretensiones del Kremlin. Advirtió que eso requeriría modificar la Constitución y fue tajante: “Si Putin espera que la neutralidad de Ucrania quede consagrada, eso no va a ocurrir”.

EL PRECIO DE LA SEGURIDAD

La alternativa apareció después de una intensa ronda diplomática. Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron reuniones con negociadores ucranianos y rusos en Abu Dabi, viajaron a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin y luego se encontraron con Zelenski en Dublín.

Los contactos no produjeron avances decisivos para terminar con la guerra, desatada por la invasión rusa de febrero de 2022. En cambio, dejaron a la vista que la discusión podría extenderse mucho más allá del territorio ucraniano.

Ese es otro de los riesgos que señaló Zelenski: que Moscú aproveche las conversaciones para impulsar una revisión de la seguridad de toda Europa y conseguir concesiones sobre el despliegue de la OTAN o la presencia de tropas estadounidenses.

“El deseo de Putin de cambiar fronteras en Europa es un hecho. Estoy seguro de que esto forma parte de su concepto de revisar las garantías de seguridad en Europa”, sostuvo.

Para el presidente ucraniano, abrir esa discusión antes de detener los combates podría darle al Kremlin una oportunidad para ampliar sus exigencias. Recordó que Rusia ya había reclamado cambios en la presencia militar occidental antes de la invasión y anticipó que Putin podría cuestionar la incorporación de Finlandia y Suecia a la alianza y el despliegue estadounidense en los países bálticos.

“La secuencia debería ser la siguiente: un alto el fuego, el fin de la guerra en Ucrania y garantías de seguridad para Ucrania”, insistió. Y agregó: “No puede haber garantías de seguridad en Europa, o para Europa, sin Ucrania”.

EUROPA RECLAMA SU LUGAR

Los gobiernos europeos también buscan evitar que el futuro del continente se negocie sin ellos. Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Polonia fueron elegidos para enviar representantes a futuras conversaciones.

“Lo principal es que Europa estará”, destacó Zelenski, quien aseguró que Washington respalda esa participación. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó que Rusia aceptaría a los representantes que los europeos decidan enviar.

La incorporación de esas voces, sin embargo, no resuelve las diferencias sobre cómo detener los ataques. Según el mandatario ucraniano, Rusia no está dispuesta a aceptar una tregua energética, uno de los puntos que Kiev llevó a las negociaciones junto con la reapertura del mar Negro, la liberación de prisioneros y la preparación de una reunión entre líderes.

Zelenski explicó que la delegación rusa alegó no tener mandato para decidir sobre el cese de los ataques a instalaciones energéticas. En contraste, informó que los contactos en Moscú permitieron avanzar hacia un canje de más de mil prisioneros por bando, aunque la cifra definitiva todavía debe establecerse.

Mientras se discuten territorios y garantías, la guerra continúa. Ucrania informó que atacó una instalación petrolera en la región rusa de Samara y el aeródromo Lipetsk-2. Moscú no comentó esas afirmaciones. En la ciudad ucraniana de Zaporiyia, un ataque ruso dejó 22 heridos, entre ellos tres niños, según los servicios de emergencias. Uno de ellos es un bebé de seis meses.