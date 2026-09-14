Pulseada por la IA: Trump prioriza ganarle a China

El presidente Donald Trump minimizó la necesidad de establecer controles sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y dejó en claro que su prioridad es que Estados Unidos conserve la ventaja frente a China en una carrera tecnológica que considera decisiva. Aunque admitió que pueden ser necesarias algunas salvaguardas, rechazó la idea de frenar el avance del sector.

“Quien gane con la IA, gana”, afirmó Trump ante periodistas durante un viaje a Irlanda. Según el mandatario, Estados Unidos está actualmente por delante de China y debe mantener esa posición. A su juicio, las advertencias sobre un desarrollo demasiado veloz y con escasa supervisión provienen de “fuerzas negativas” que exageran riesgos que, según él, no necesariamente llegarán a concretarse.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, reclamara un ritmo más lento para la industria, ante la preocupación de que las medidas de seguridad no avancen al mismo paso que la tecnología. Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, coincidieron públicamente con algunas de esas advertencias.

El debate llega en un momento de creciente presión política en Estados Unidos. La expansión de los centros de datos necesarios para entrenar y operar sistemas de IA genera cuestionamientos por el consumo de electricidad, agua y tierras, mientras demócratas y republicanos discuten cómo limitar sus efectos sin perjudicar la competitividad del país.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, coincidió con Trump en que Estados Unidos no puede perder terreno frente a China, pero reconoció que hacen falta “algunas salvaguardas” para evitar que la tecnología “se desboque”. Propuso reunir a los principales ejecutivos del sector con legisladores para buscar una respuesta común y consideró el asunto una prioridad del Congreso.

Los demócratas reclaman medidas más rápidas. Hakeem Jeffries sostuvo que Washington debería desacelerar el desarrollo para proteger a la población y garantizar un avance seguro. Barack Obama también pidió que su partido convierta la IA en un tema de campaña, con propuestas sobre seguridad, educación, empleo y los efectos de una posible sustitución de trabajadores.

El conflicto de fondo enfrenta dos prioridades difíciles de conciliar: controlar una tecnología cuyos riesgos todavía no se conocen por completo y evitar que China tome la delantera. Jacob Coxon, exempleado de Anthropic, advirtió que una carrera sin límites podría ser peligrosa para ambos países y propuso cooperación internacional para una desaceleración mutua.

DEBATE Y CONTRADICCIÓN

La discusión también expone una contradicción: quienes impulsan la carrera tecnológica reconocen que hacen falta reglas, pero el Congreso lleva años sin lograr acuerdos sólidos para regular a las grandes empresas. Mientras tanto, David Sacks, asesor de la Casa Blanca, respondió a los pedidos de regulación con un argumento directo: si las compañías temen construir sistemas de superinteligencia, podrían decidir por sí mismas no desarrollarlos.

En ese escenario, la seguridad de los modelos se convierte en un problema político además de empresarial. Coxon sostuvo que algunos sistemas podrían alcanzar capacidades humanas o superiores sin que sus desarrolladores comprendan plenamente sus objetivos o su forma de razonar. Su advertencia apunta al temor de que la carrera por obtener modelos cada vez más potentes termine reduciendo el margen para corregir errores o imponer límites.

Trump, en cambio, apuesta a que mantener el liderazgo permitirá enfrentar los peligros más adelante. Su razonamiento parte de una lógica de competencia: Estados Unidos debe seguir avanzando y, una vez asegurada su posición, podrá establecer mejores mecanismos de protección.