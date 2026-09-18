Putin va por más poder: votación legislativa sin oposición

Rusia inicia hoye viernes unas elecciones parlamentarias de tres días que renovarán las 450 bancas de la Duma Estatal, en los primeros comicios legislativos desde la invasión de gran escala a Ucrania en 2022. El resultado es seguido de cerca porque el partido Rusia Unida, respaldado por Vladímir Putin, parte con una amplia mayoría y la principal formación abiertamente contraria a la guerra fue apartada de la competencia por listas nacionales.

El sistema combina 225 bancas elegidas por listas partidarias y otras 225 mediante distritos uninominales. También se votará para gobernadores y legislaturas regionales, mientras que habrá voto electrónico en 33 regiones. La elección se desarrolla además en territorios ucranianos ocupados por Rusia, una decisión que Kiev considera ilegal y cuyo resultado pidió no reconocer.

DOMINIO DEL PARTIDO DE PUTIN

Rusia Unida domina actualmente la Duma y obtuvo 324 bancas en 2021. Su lista para esta elección incluye al canciller Serguéi Lavrov y al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. La formación respalda los objetivos de guerra del Kremlin, aunque Sobianin se ha pronunciado contra una movilización amplia y ha advertido sobre el costo de llevar a toda la economía a una lógica bélica.

El Partido Comunista, una fuerza parlamentaria histórica, también respalda la guerra y mantiene una relación de apoyo a Putin. Su líder, Guennadi Ziugánov, afirmó recientemente que la formación se atiene a las directrices del presidente. El Partido Liberal Democrático de Rusia, de orientación nacionalista, también apoya la ofensiva y es dirigido por Leonid Slutsky. Entre sus candidatos figura Viktor Bout, el extraficante de armas liberado en 2022 en un canje con Estados Unidos.

A Just Russia, liderado por Serguéi Mirónov, mantiene igualmente su respaldo a la guerra. New People, creado en 2020 y presentado inicialmente como una fuerza liberal para votantes jóvenes y tecnócratas, también terminó alineándose con las políticas del Kremlin. A ellos se suman pequeñas formaciones como Comunistas de Rusia, el Partido de los Pensionistas, Los Verdes, Democracia Directa y Rodina, de línea nacionalista.

La principal excepción es Yábloko, el único partido registrado que se opone abiertamente a la guerra. En agosto, el Tribunal Supremo anuló el registro de su lista federal tras una demanda presentada por Rodina. El partido apeló la decisión, pero el Supremo rechazó su recurso de supervisión a comienzos de septiembre. Yábloko conserva algunos candidatos en distritos uninominales, por lo que su presencia electoral quedó reducida.

La exclusión de Yábloko deja a Rusia Unida y a las llamadas fuerzas de “oposición sistémica” como los principales contendientes nacionales. Según analistas, el sistema político permanece fuertemente controlado y la formación oficialista es considerada amplia favorita para conservar su dominio de la cámara. Las autoridades, por su parte, presentan los comicios como una expresión de respaldo al rumbo del país.

La elección llega en un contexto de guerra prolongada, presión económica y ataques ucranianos con drones contra infraestructura rusa. Para el Kremlin, los comicios ofrecen la posibilidad de mostrar respaldo político en plena confrontación. Para sus críticos, la limitada competencia y la exclusión de la principal fuerza antibélica plantean dudas sobre el grado de pluralismo de la contienda.

Más de 110 millones de electores están habilitados para votar entre hoy y el domingo.

La votación se desarrollará bajo presión por el desgaste económico y por los ataques ucranianos, que han hecho más visible el impacto de la guerra.

El oficialismo busca mantener el control de la Duma y proyectar imagen de estabilidad mientras sigue la ofensiva en Ucrania. También se eligen gobernadores y legisladores en otras 39 regiones rusas.