Las autoridades judiciales iraníes llevaron a cabo la sentencia corporal contra Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su conjunto musical —Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari— el pasado lunes 23 de noviembre de 2026 en las dependencias de la Fiscalía de Qom. El tribunal penal de dicha provincia había dictado el fallo en junio de 2026, alcanzando a un total de nueve personas involucradas en la producción del espectáculo.

Posteriormente, en septiembre de este año, la Sala 16 del Tribunal de Apelaciones de Qom ratificó las penas sin convocar a una audiencia formal. Según declaró el abogado defensor Mostafa Nili, el tribunal de primera instancia optó por aplicar los castigos más severos en lugar de sanciones económicas o medidas de menor gravedad. Por su parte, representaciones legales consultadas por la BBC indicaron que la ratificación judicial buscó enviar un mensaje disuasorio para evitar la repetición de manifestaciones públicas similares.

Junto a la aplicación de los azotes, la resolución judicial prohíbe a Ahmadi y a su equipo desarrollar actividades artísticas o musicales durante dos años, sumado a una restricción de salida del territorio nacional por el mismo plazo.

Quién es Parastoo Ahmadi y su polémico recital virtual

Nacida en abril de 1997 en Nowshahr, provincia de Mazandarán, Parastoo Ahmadi se formó desde su adolescencia en solfeo, canto tradicional y piezas folclóricas de su región. Tras radicarse en Teherán, obtuvo el título en Dirección Cinematográfica por la Universidad Soore. Su notoriedad pública se consolidó en 2022 durante la ola de manifestaciones desencadenadas tras el fallecimiento de la joven Mahsa Amini mientras permanecía bajo custodia policial. En aquel contexto de protestas conocido como "Mujer, Vida, Libertad", Ahmadi ganó visibilidad al interpretar piezas vinculadas a los reclamos sociales y difundir producciones musicales independientes.

El origen del expediente judicial se remonta al 11 de diciembre de 2024, fecha en la que Ahmadi difundió a través de YouTube un video de 27 minutos titulado como un "concierto hipotético". Grabado sin público presente dentro del histórico caravasar de Deir-e Gachin, en la provincia de Qom, el material muestra a la intérprete vestida con un diseño negro largo sin mangas y con el cabello totalmente descubierto.

Durante el recital, en el que estuvo acompañada por cuatro músicos hombres, Ahmadi entonó varias canciones, entre ellas *Az Khoon-e Javanan-e Vatan* ("De la sangre de los jóvenes de la patria"), una emblemática composición patriótica anterior a la Revolución Islámica de 1979. El video se iniciaba con la frase: "Soy Parastoo, una chica que quiere cantar para la gente".

A pesar de que YouTube se encuentra bloqueado dentro de Irán, la transmisión sumó rápidamente más de tres millones de visualizaciones a nivel global. En un plazo menor a 24 horas desde su publicación, la fiscalía formuló cargos por la elaboración y difusión de contenidos considerados "obscenos y vulgares", aduciendo una transgresión a las normas morales y religiosas de la República Islámica. La cantante y sus colaboradores sufrieron una breve detención inicial antes de ser liberados mientras continuaba el expediente penal.

En el marco normativo iraní, las mujeres tienen prohibido ofrecer conciertos ante audiencias mixtas, grabar discos comerciales o cantar en solitario en espacios públicos, quedando sus actuaciones restringidas a públicos exclusivamente femeninos y sin registro de cámaras. Asimismo, la legislación impone el uso obligatorio del hiyab en todos los ámbitos públicos.

Repudio de organismos internacionales y referentes culturales

Diversos organismos defensores de los derechos humanos alzaron su voz contra la aplicación de los 74 azotes. Entidades como Amnistía Internacional y la ONG Iran Human Rights calificaron los castigos corporales estatales como actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes según el derecho internacional. En esa misma línea, Moein Khazaeli, representante del centro de asesoramiento legal Dadban, remarcó que el fallo contraviene la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Por su parte, la especialista Roya Boroumand, cofundadora del Centro Abdorrahman Boroumand, señaló ante *The Guardian* que las autoridades actuaron con especial dureza debido a la confluencia de dos factores: la negativa a cubrirse el cabello en cámara y la elección de un repertorio popular previo al establecimiento del régimen islámico. Asimismo, Bahar Ghandehari, integrante del Center for Human Rights in Iran, definió la sentencia como una clara advertencia del estado de los derechos fundamentales en la nación persa.

El pronunciamiento de las instituciones judiciales provocó también un amplio rechazo en el ámbito artístico. La cantante iraní exiliada Googoosh manifestó a través de sus redes sociales: "Que estos días oscuros terminen, que las mujeres recuperen la libertad de elegir cómo vivir y vestir, y que la expresión artística vuelva a florecer en nuestra querida patria". De igual forma, el reconocido músico Hossein Alizadeh expresó públicamente su solidaridad ofreciéndose a recibir 70 latigazos en reemplazo de Ahmadi.