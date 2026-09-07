Raúl Castro reaparece tras semanas de silencio

A sus 95 años, Raúl Castro se dejó ver en un acto militar en La Habana, en una inusual aparición que volvió a poner al histórico líder cubano bajo los reflectores. Las imágenes, difundidas por la televisión estatal, lo muestran con su tradicional uniforme verde olivo.

El acto, celebrado el sábado por la noche, conmemoró los 65 años de la Dirección de Seguridad Personal, la unidad encargada de proteger a los principales dirigentes cubanos. Durante la transmisión, se lo vio sentado en primera fila.

A su lado apareció su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”. Su presencia es relevante porque se lo ha vinculado con conversaciones entre La Habana y Washington. Ambos gobiernos confirmaron esos contactos, aunque no revelaron detalles.

La reaparición también permitió despejar, al menos momentáneamente, las especulaciones sobre la salud de Castro. El exmandatario ya no ocupa cargos formales, pero su ausencia en julio, durante la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada, había llamado especialmente la atención: era la primera vez en décadas que no participaba del acto.

FUERTE CRISIS ECONÓMICA

El episodio ocurre en medio de una profunda crisis económica. El cerco petrolero y financiero impuesto por Washington desde enero agravó la escasez de combustible. Los apagones llegaron a superar las 30 horas y afectaron la vida cotidiana de millones de cubanos.

En paralelo, Castro enfrenta una situación judicial en Estados Unidos. En junio, el Departamento de Justicia presentó cargos de asesinato relacionados con el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización anticastrista que habían ingresado en el espacio aéreo cubano.

El presidente Miguel Díaz-Canel destacó la reaparición. En las fotos difundidas también aparece junto al exmandatario. La escena tuvo valor simbólico para el poder.