Reapareció Flávio Bolsonaro: “La lucha sigue”

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente desde EE UU y aseguró que buscará nuevamente llegar a la Presidencia de Brasil.

A través de una transmisión en vivo por Instagram, el senador brasileño se refirió por primera vez a su salida del país. “Es muy triste”, expresó al describir la situación que atraviesa junto a su familia. Sin embargo, dejó en claro que no piensa abandonar la política. “La lucha continúa”, afirmó, y prometió “volver a trabajar para mejorar Brasil”.

“Tengo un proyecto mejor para Brasil”, sostuvo el excandidato presidencial, quien agradeció a sus votantes por la confianza depositada en su candidatura y aseguró que seguirá pronunciándose públicamente en defensa de la libertad, pese a encontrarse fuera de su país. Durante su intervención también recordó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario.

Según relató, lo visitó el lunes pasado sin imaginar que sería la última vez antes de abandonar Brasil. Al salir de ese encuentro, fue notificado por la Policía Federal de que debía entregar su pasaporte.

La reaparición se produjo después de que su salida de Brasil, a través de la Argentina y en un avión privado con destino a Estados Unidos, provocara un conflicto diplomático entre Brasilia y Buenos Aires.