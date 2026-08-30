Reclamo a la Argentina: Estados Unidos exige acelerar la aprobación del acuerdo comercial

Un alto funcionario de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos visitó Buenos Aires y le reclamó al gobierno de Javier Milei que acelere la aprobación y puesta en marcha del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado por ambos países el 5 de febrero.

Jeff Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos, mantuvo reuniones con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante los encuentros transmitió la expectativa de Washington de que la Argentina cumpla los compromisos asumidos, entre ellos la reducción de aranceles para los productos estadounidenses.

El entendimiento fue suscripto por Quirno y el representante comercial norteamericano, Jamieson Greer. Sin embargo, para que Milei pueda ponerlo en vigor necesita la aprobación del Congreso y, hasta el momento, el Poder Ejecutivo no envió el proyecto correspondiente.

Luego de la visita, la representación estadounidense difundió un comunicado en el que Goettman destacó la “notable transformación económica y fiscal” de la Argentina y valoró la posibilidad de profundizar la relación entre ambos países.

Al mismo tiempo, el funcionario subrayó la importancia de ratificar el ARTI para concretar la visión económica compartida por ambos gobiernos.

“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, señaló el comunicado.

Goettman ocupa uno de los cargos más relevantes dentro del área encargada del comercio internacional y la política económica de la administración Trump. Anteriormente trabajó en el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y, antes de llegar a Buenos Aires, pasó por Chile, donde mantuvo negociaciones por el aumento de los aranceles estadounidenses a productos de ese país.

Las dudas por el Mercosur

El acuerdo despierta interrogantes incluso entre sectores aliados al oficialismo. Una de las principales dudas es si algunos de sus compromisos podrían entrar en conflicto con las obligaciones asumidas por la Argentina dentro del Mercosur, el entendimiento entre el bloque regional y la Unión Europea o las normas de la Organización Mundial del Comercio.

El punto más sensible sería el trato prioritario que recibirían los productos estadounidenses. Esa condición también podría generar tensiones con Brasil y China, los dos principales socios comerciales de la Argentina.

Por el momento, el Gobierno no informó si el convenio fue analizado por todas las áreas técnicas de la Cancillería encargadas de evaluar su compatibilidad con los compromisos internacionales del país.

En paralelo, el Congreso comenzó a tratar iniciativas relacionadas con el acercamiento comercial a Estados Unidos. La Cámara de Diputados, por ejemplo, aprobó con modificaciones la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, por lo que el proyecto deberá volver al Senado.

La disputa por la influencia de China

La presión para ratificar el ARTI se produce en medio de las diferencias entre Washington y Beijing por su influencia en la Argentina. Desde la representación diplomática estadounidense buscan limitar la participación china en sectores considerados estratégicos, especialmente las telecomunicaciones y la infraestructura vinculada con Vaca Muerta.

China cuestionó esas gestiones y mantiene abierta una invitación para que Milei visite Beijing. El canciller Quirno negó que la relación con una potencia excluya el vínculo con la otra y aseguró que ambos acercamientos avanzan por caminos “separados y paralelos”.

El funcionario también ratificó que el Presidente viajará a China, aunque todavía no existe una fecha confirmada.

Los posibles encuentros entre Milei y Trump

El reclamo comercial coincide con una agenda que podría volver a reunir a Milei y Trump durante los próximos meses. Entre las posibilidades aparecen el viaje presidencial a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una gala en Washington y la cumbre del G20 prevista para diciembre.

La administración republicana ya concedió algunas ventajas comerciales a la Argentina, entre ellas una ampliación del cupo de carne con arancel cero. También mantuvo para los productos argentinos una alícuota inferior a la aplicada a otros países.

Ahora Washington espera una respuesta equivalente mediante la reducción de barreras para el ingreso de bienes estadounidenses y la ratificación del acuerdo firmado en febrero.