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A FINES DE 2027

Reino Unido renovará sus aviones cazas en Malvinas

X (@clarincom)

Por Redacción

Reino Unido confirmó que reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las Islas Malvinas por aeronaves Typhoon Tranche 2, más capaces. El cambio se realizará a fines de 2027. El ministro de Defensa Luke Pollard confirmó el cambio ante una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty. El legislador había preguntado por la baja de los aviones de la 1435 Flight, escuadrón de la Fuerza Aérea Real (RAF) estacionado en el archipiélago.

Pollard precisó que los cuatro Tranche 1 serán sustituidos por cuatro Tranche 2 de la flota existente. Tras regresar al Reino Unido, los aviones retirados serán dados de baja y enviados al proceso de desguace.

La información fue difundida por UK Defence Journal, medio londinense especializado en asuntos militares. La confirmación se conoció en medio de una escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires, aunque la publicación remarcó que el reemplazo responde a una planificación militar prevista y no se vincula con la disputa bilateral.

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