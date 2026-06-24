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ANDY BURNHAM, FAVORITO

Reino Unido se prepara para tener un nuevo premier

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Por Redacción

Andy Burnham se perfila como el próximo líder del Partido Laborista británico y, con ello, como futuro primer ministro del Reino Unido, tras la renuncia de Keir Starmer.

El exalcalde del Gran Manchester, recientemente elegido diputado, comenzó reuniones con legisladores para preparar una contienda interna que incluso podría resolverse sin rivales.

Su candidatura cobró fuerza luego de que el exministro Wes Streeting, considerado su principal competidor, le brindara su respaldo. Si ningún otro aspirante reúne los apoyos necesarios antes del cierre de inscripciones, previsto para mediados de julio, Burnham podría asumir el 17 de ese mes.

En caso de celebrarse una elección interna, el nuevo líder sería proclamado a comienzos de septiembre. Los laboristas buscan una transición rápida para dejar atrás la crisis abierta por la salida de Starmer y recuperar apoyo frente al avance de Reform UK y el Partido Verde. 

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