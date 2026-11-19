La Unión Europea (UE) fue víctima de un ciberataque potenciado con inteligencia artificial en octubre, reveló hoy un funcionario del bloque. La fuente no dio más detalles sobre el ciberataque ni indicó quién lo hizo.

Es la primera vez que el bloque de 27 miembros reporta un ciberataque potenciado por IA. “Las herramientas asistidas por IA pueden utilizarse y, especialmente, utilizarse indebidamente para detectar vulnerabilidades”, declaró Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE.

“De hecho, podemos confirmar que esto se hizo con herramientas de IA”, añadió. “Hemos visto muchos ciberataques globales recientemente y, por supuesto, nadie es inmune a esto”. Explicó que la Unión Europea detectó por primera vez el incidente el 22 de octubre y que las autoridades iniciaron una investigación, al tiempo que impusieron “medidas preventivas”.

Según se informó, el ataque duró al menos 10 días y afectó herramientas de traducción y de reembolso, así como bases de datos utilizadas para salarios y hojas de horas. Regnier declinó confirmar ese informe. “Apagamos temporalmente varias aplicaciones, y desde entonces la mayoría han sido restauradas”, indicó.

Sin embargo, hasta ahora, “no hemos detectado ninguna evidencia de una filtración de datos que afecte al personal de la comisión en su conjunto”, afirmó.