Rumbo a Asia en busca del gran acuerdo nuclear global

Donald Trump inicia esta semana una gira por Asia para recuperar protagonismo global tras las derrotas de su partido en las elecciones legislativas, que debilitaron su posición interna y anticipan un Congreso demócrata desde enero. La agenda incluye una escala en Filipinas, donde se reunirá con dirigentes del Sudeste Asiático, y su participación en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en China.

Allí tendrá el jueves su tercer encuentro del año con Xi Jinping y con Vladimir Putin. Trump busca impulsar una reunión trilateral sobre arsenales nucleares, aunque Beijing se ha mostrado reacio a negociar límites, dado que su capacidad atómica es muy inferior a la de Estados Unidos y Rusia.

La gira ocurre en un momento delicado para la Casa Blanca. Los aranceles y la guerra con Irán erosionaron el respaldo electoral, mientras que la futura mayoría demócrata promete vigilar sus decisiones exteriores. Sus contactos con Xi y Putin estarán bajo escrutinio por las tensiones en Ucrania y Taiwán.