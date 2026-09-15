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HABRÍA UN ACUERDO

Rusia y Ucrania no atacarán más refinerías

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Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y Ucrania acordaron dejar de atacar sus infraestructuras energéticas, sin confirmación inmediata de Moscú ni Kiev. “Ucrania ha aceptado no atacar objetivos energéticos rusos. Rusia ha aceptado hacer lo mismo”, escribió Trump en Truth Social. La declaración llegó un día después de que reprendiera a Volodimir Zelenski por los ataques contra refinerías rusas, que, según Trump, contribuyen a la escasez de diésel.

Zelenski señaló que Ucrania está dispuesta a detener esas operaciones si sus aliados garantizan un compromiso ruso de no atacar la infraestructura crítica ucraniana. Moscú, por ahora, no se pronunció sobre el supuesto acuerdo. El anuncio llega tras varios intentos fallidos de acordar treguas parciales. El alza de los combustibles en Estados Unidos preocupa a Trump, a semanas de las elecciones legislativas de medio mandato.

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