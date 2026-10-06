"Saberme hombre muerto me hizo sobrevivir": homenaje a Iair Horn, el argentino israelí criado en La Plata que fue secuestrado por Hamas

Iair Horn volvió a poner en primera persona el horror que atravesó durante 498 días de cautiverio en Gaza, luego de ser secuestrado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El argentino-israelí criado en La Plata fue homenajeado en la Legislatura porteña, donde recibió la distinción de Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires y relató algunos de los momentos que atravesó durante los casi 16 meses que permaneció retenido en los túneles.

El homenaje tuvo lugar en el marco del tercer aniversario del ataque perpetrado por Hamas contra Israel y contó con la presencia de dirigentes, legisladores y representantes de la comunidad judía. La iniciativa para distinguir a Horn fue impulsada por el legislador Waldo Wolff, quien destacó su historia y la de las víctimas del ataque. Durante el acto también estuvieron, entre otros, el camarista Mariano Borinsky, el diputado Alejandro Finocchiaro y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein.

Horn llegó al Salón Dorado de la Legislatura porteña acompañado por el peso de una historia que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando hombres armados ingresaron desde Gaza al sur de Israel. Ese día, Iair se encontraba en el kibutz Nir Oz junto a su hermano menor, Eitan Horn. Ambos fueron secuestrados y trasladados a la Franja de Gaza.

La historia de los hermanos Horn tiene un vínculo con La Plata. Su padre, Itzik Horn, estuvo al frente del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de la capital bonaerense, una institución histórica de la comunidad judía platense. Iair, nacido en Israel, pasó parte de su juventud en Argentina y luego regresó a vivir a Israel, donde se instaló en el kibutz Nir Oz.

Antes de su secuestro, llevaba varios años viviendo en Nir Oz y estaba involucrado en la vida cotidiana de la comunidad. Allí era responsable de un pub y participaba de la organización de actividades y celebraciones. Su vida cambió por completo durante el ataque del 7 de octubre, cuando él y Eitan fueron capturados.

"Terror psicológico constante"

Durante 498 días, Iair permaneció en distintos lugares de cautiverio, principalmente en túneles. Tras su liberación, comenzó paulatinamente a contar algunos detalles de esa experiencia. En su aparición en la Legislatura, explicó que una de las situaciones más difíciles no fue solamente el encierro físico sino el permanente terror psicológico al que estaban sometidos.

“Lo peor fue el terror psicológico constante”, relató Horn en una entrevista posterior al homenaje. Según contó, los captores amenazaban de manera permanente con matar a alguno de los hermanos o hacer explotar los túneles en los que se encontraban.

El sobreviviente también describió las condiciones de los túneles donde permaneció encerrado. Algunos eran espacios rudimentarios, similares a pozos excavados en la tierra, mientras que otros contaban con instalaciones más organizadas, como cocina y baño. “Es el laberinto más grande que me tocó visitar”, describió durante el conversatorio realizado después de recibir la distinción.

Horn explicó además que encontró una particular forma de afrontar el cautiverio. “Mi truco fue saberme hombre muerto: encima ya estaba bajo tierra”, contó, al explicar que decidió asumir que podía morir para poder soportar cada jornada de encierro. Esa estrategia, según relató, le permitió concentrarse en sobrevivir un día más.

La liberación de Iair llegó el 15 de febrero de 2025, en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamas. Ese día, el Gobierno argentino confirmó oficialmente que el argentino había recuperado la libertad después de permanecer casi 500 días como rehén.

Sin embargo, la liberación de Iair no significó el final de la angustia familiar. Su hermano Eitan permaneció secuestrado durante varios meses más. Esa situación, según contó posteriormente Iair, hizo que él mismo no pudiera sentirse completamente libre pese a haber regresado a Israel.

Eitan finalmente fue liberado el 13 de octubre de 2025, después de 738 días de cautiverio. Su regreso permitió el reencuentro de los dos hermanos y completó una de las historias que durante más de dos años mantuvo en vilo a familiares y a la comunidad argentina.

En el homenaje porteño, Iair recordó precisamente ese período posterior a su propia liberación y explicó que recién pudo comenzar a recuperar cierta tranquilidad cuando su hermano también recuperó la libertad.

Su testimonio, además, busca trascender su propia experiencia. “Tengo una historia para contar, es parte de mi responsabilidad como ser humano, judío, educador o por cómo fui educado también”, explicó. Y agregó que intenta contar su verdad para que quienes escuchen puedan sacar sus propias conclusiones.

Horn también habló sobre el futuro de la región y sostuvo que cree posible una convivencia entre israelíes y palestinos, aunque marcó su rechazo a cualquier negociación con Hamas. “La mayoría de la gente que decidió vivir cerca de la Franja de Gaza es porque pensaba que se puede vivir en paz”, señaló. Su planteo, según explicó, está vinculado a la posibilidad de que las futuras generaciones puedan vivir sin atravesar experiencias similares.