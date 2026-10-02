Samsung mejora sus relojes inteligentes

Samsung renueva su línea de relojes inteligentes con los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, dos modelos que llegaron a Argentina el 28 de agosto y que amplían las funciones para controlar la actividad física, el descanso y la salud. También incorporan inteligencia artificial.

Ambos equipos registran el ritmo cardíaco, la temperatura de la piel y el nivel de oxígeno en sangre. Con esa información, buscan detectar cambios.

En el entrenamiento aparece una de las novedades centrales. El Entrenador de carrera analiza una sesión de apenas 12 minutos y utiliza el ritmo y el estado físico para elaborar un plan personalizado. Durante el ejercicio, ofrece indicaciones para mantener la intensidad prevista.

El Galaxy Watch Ultra2 suma herramientas para actividades al aire libre. Su modo Trail registra la elevación y el terreno, mientras que una función de hidratación estima la pérdida de líquidos.

El seguimiento continúa durante el sueño. Los relojes registran frecuencia cardíaca, respiración, temperatura y oxígeno en sangre. Luego, esos datos se combinan con la actividad para generar el Energy Score, una puntuación sobre el nivel de energía.

El monitoreo cardiovascular también gana protagonismo. Los dos modelos permiten realizar un electrocardiograma de unos 30 segundos para detectar posibles irregularidades del ritmo cardíaco. Además, ofrecen medición de presión arterial, aunque requieren una calibración inicial con un tensiómetro tradicional.

La inteligencia artificial completa la propuesta. Con Gemini y la función “Levantar para hablar”, el usuario puede acercar el reloj a la boca para dar órdenes: gestionar recordatorios, responder mensajes, pedir indicaciones o reproducir música.

El Watch9 ofrece tamaños de 40 y 44 milímetros, carcasa de aluminio y baterías de hasta 445 mAh. El Ultra2 apuesta por titanio y una batería de 800 mAh, además de mayor resistencia.