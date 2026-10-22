Sánchez y la incomodidad de los aliados de Milei

La ausencia de los principales referentes conservadores no pasó inadvertida para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien sostuvo que la presencia de Milei había generado un problema político para el Partido Popular y Vox.

“El presidente de Argentina ha venido aquí y les ha creado un problema. Feijóo y Abascal le invitaron y ahora no saben qué hacer con él”, afirmó el dirigente socialista.

Sánchez vinculó esa situación con la campaña electoral para los comicios legislativos del 29 de noviembre y con las dificultades de la oposición para abordar propuestas de reducción del gasto público.

Según el mandatario español, los sectores conservadores intentaban evitar que la discusión electoral quedara asociada a las políticas de ajuste que impulsa el Presidente argentino.

“Como les han dicho que no hablen de recortes hasta el 29N, ahora no saben de qué hablar”, ironizó.

En la previa del viaje, distintos analistas españoles habían advertido sobre el posible efecto adverso de la presencia de Milei en la campaña, especialmente por el rechazo que sus posiciones generan entre los votantes progresistas.

La visita terminó así convertida en un nuevo motivo de confrontación entre el oficialismo socialista y los principales espacios de la oposición.

Insultos contra Sánchez y una respuesta con Lali Espósito

Lejos de moderar su discurso durante su estadía en Madrid, Milei profundizó sus ataques contra Pedro Sánchez en una presentación realizada este miércoles en Nueva Economía Forum.

Allí calificó al presidente español de “impresentable dictador” y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó.

La respuesta de Sánchez llegó a través de las redes sociales. El presidente español publicó una imagen en la que aparecía escuchando Fanático, la canción de Lali Espósito, quien ha mantenido enfrentamientos públicos con Milei y se ha expresado críticamente sobre sus políticas.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió Sánchez en su cuenta de X.

El mensaje fue interpretado como una ironía dirigida al mandatario argentino y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento político que ambos mantienen desde hace tiempo.

También atacó a una periodista

Las controversias de la visita no se limitaron a los cruces con dirigentes políticos. Milei también protagonizó un tenso intercambio con una periodista española que le consultó por la ausencia de reuniones con los principales referentes de la derecha.

El episodio ocurrió cuando Julia Molina, periodista política de Cadena SER, una de las principales emisoras de radio de España, le preguntó si su presencia en Madrid resultaba incómoda para el Partido Popular y Vox.

La consulta apuntaba directamente a uno de los aspectos más comentados del viaje: la decisión de Feijóo y Abascal de no mantener encuentros presenciales con el mandatario argentino.

En lugar de responder sobre las razones de esas ausencias, Milei descalificó a la periodista.

“Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, contestó.

El intercambio generó repercusión en la prensa española y añadió otra controversia a una visita que ya había quedado marcada por los enfrentamientos verbales con el gobierno socialista.