Santiago Peña confirmó que se presentará a ejercer su defensa en el juicio político: “Con argumentos y pruebas”

En medio de horas de profunda incertidumbre, el expresidente paraguayo Santiago Peña difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía para referirse al proceso de juicio político en su curso por la quiebra de Ueno Bank. En ese marco, confirmó que se presentará a ejercer su defensa y exigió que la crisis política no paralice las soluciones económicas para las familias afectadas.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", expresó el exjefe de Estado en el inicio del comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Uno de los ejes centrales del mensaje presidencial estuvo puesto en la urgencia económica y la situación de los ahorristas damnificados. En ese sentido, Peña advirtió que la discusión sobre su permanencia en el cargo no debe demorar las respuestas que exige la sociedad. "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", enfatizó.

"La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas", agregó, al remarcar que el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los pagos deben marchar en paralelo.

Asimismo, el exmandatario ratificó su predisposición para colaborar plenamente con la Justicia y los organismos competentes, asegurando que aportará toda la información requerida para que no existan encubrimientos.

Hacia el tramo final de su misiva, Peña hizo un fuerte hincapié en la preservación de la paz social y subrayó que los reclamos de la ciudadanía deben ser atendidos con respeto y transparencia. "Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución", sentenció.