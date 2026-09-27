Scooter y el festín de gomitas que terminó en la veterinaria

Scooter, una beagle australiana de 3 años, protagonizó una de esas historias que mezclan susto, ternura y mucho apetito. La perrita tuvo que ser llevada de urgencia a una clínica veterinaria después de darse un verdadero festín: se comió nada menos que 1,1 kilos de gomitas, conocidas en Australia como “serpientes de gelatina”. Sus dueños llegaron desesperados al Servicio de Emergencias Veterinarias de Jindalee al descubrir que Scooter había devorado una bolsa completa de las golosinas. Allí, los especialistas decidieron actuar rápidamente y provocarle el vómito por la gran cantidad de azúcar que había ingerido. Por suerte, las gomitas no contenían xilitol, un ingrediente muy peligroso para los perros. Tras la intervención, Scooter logró expulsar toda la montaña de dulces y quedó bajo observación. Su hermana canina, Jada, también fue atendida de manera preventiva y terminó devolviendo apenas una gomita. Finalmente, ambas perritas regresaron sanas a casa. La clínica aprovechó el episodio para compartirlo con humor en redes sociales y aseguró que Scooter “no se arrepintió en absoluto de su decisión”. Incluso bromeó con que la golosa beagle calificó la experiencia con un “10 sobre 10” y que estaría dispuesta a repetirla. Aunque la aventura terminó bien, los veterinarios recordaron que muchos alimentos destinados a humanos pueden ser perjudiciales para las mascotas y que conviene mantenerlos fuera de su alcance. Mientras tanto, Scooter ya tiene una anécdota inolvidable… y seguramente una dueña más atenta a la hora de guardar las golosinas.

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