La red de comunicaciones de máxima seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) quedó fuera de servicio este martes y generó preocupación por el alcance de la interrupción. El sistema afectado, denominado NSA Net, es utilizado por los empleados del organismo para intercambiar información confidencial y clasificada.

La falla fue reportada por fuentes familiarizadas con el tema y tuvo repercusión en distintos sectores del Gobierno estadounidense. Sin embargo, desde la Casa Blanca y la propia agencia buscaron llevar tranquilidad al asegurar que no había evidencias de un ataque informático.

A primera hora de la tarde, la NSA explicó que la interrupción, a la que definió como una “degradación temporal”, se produjo durante un mantenimiento de rutina programado.

Mientras trabajaba para determinar el alcance del inconveniente, el organismo dispuso un esquema de ingreso escalonado para sus empleados. Según trascendió, algunos sistemas internos continuaban registrando problemas.

“No vemos ninguna evidencia de que se trate de un ciberataque”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, en declaraciones a Newsmax. También aseguró que no existía una situación de crisis que debiera preocupar a los ciudadanos estadounidenses.

Desde la NSA agregaron que, si bien algunos sistemas internos resultaron afectados, las capacidades críticas para el cumplimiento de sus misiones permanecían plenamente operativas y que su capacidad para defender la seguridad nacional no se había visto comprometida.

“La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples niveles de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o eventos inesperados”, señalaron en un comunicado.

Además, fuentes gubernamentales indicaron que la interrupción no comprometía la posibilidad de transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien se encuentra de gira por Asia. Para esas comunicaciones, el Gobierno cuenta con distintos sistemas y redes de respaldo.

Una seguidilla de fallas tecnológicas en Estados Unidos

El problema en la red de la NSA se produjo en medio de una serie de inconvenientes tecnológicos que durante los últimos días afectaron a organismos públicos y grandes compañías estadounidenses.

Uno de los episodios más importantes ocurrió en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA), donde una falla en las comunicaciones provocó demoras y cancelaciones de miles de vuelos en distintos puntos del país.

También se registraron problemas globales en los servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Teams y Copilot. La interrupción comenzó el jueves 12 de noviembre y se extendió durante varias horas, con consecuencias para empresas, hospitales y organismos públicos.

En el sector financiero, miles de usuarios reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas de entidades como Chase, Bank of America y Wells Fargo. Los inconvenientes también alcanzaron a Zelle, la plataforma de transferencias bancarias.

Por su parte, Apple informó que algunos de los problemas registrados en sus servicios estaban relacionados con una actualización interna y que sus equipos trabajaban para restablecer las funciones afectadas.

Hasta el momento, no se estableció una conexión entre estos episodios ni se encontraron elementos que permitan atribuirlos a una causa común.

Un ciberataque a casi 200 sitios web

En paralelo, se conoció otro incidente de seguridad informática que tuvo como objetivo a cerca de 200 sitios web de compañías y organizaciones internacionales, entre ellos los de la BBC, IKEA, Air France y HSBC de Emiratos Árabes Unidos.

Según informó el portal especializado Cyber News, los atacantes introdujeron código JavaScript malicioso en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma utilizada por grandes empresas para personalizar la experiencia de navegación de sus usuarios.

El objetivo era obtener información financiera, como números de tarjetas de crédito y datos de criptomonedas, además de instalar código malicioso en dispositivos Apple.

El investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque, informó que las billeteras de criptomonedas utilizadas por los responsables habían recibido alrededor de 7.040 dólares durante unas nueve horas del 16 de noviembre.

Desde Optimizely comunicaron que habían identificado y contenido el incidente, bloqueado la ruta vulnerable y eliminado el código malicioso. También señalaron que habían contactado directamente a los clientes afectados.

Aunque estos episodios volvieron a poner en foco la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos y las infraestructuras digitales, por ahora no hay evidencias de que estén relacionados entre sí.