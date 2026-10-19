Se cayó una cruz y mató a un sacerdote en plena misa

Un sacerdote que oficiaba una misa nocturna en una ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, murió la noche del sábado impactado por una cruz mientras la ceremonia se transmitía en directo.

Las impactantes imágenes muestran el momento en que el pesado crucifijo se desprende de la parte superior de la pared y cae con fuerza sobre la cabeza del religioso que se encontraba en el altar liderando la misa y no pudo percatarse del hecho por la velocidad de la caída.

La ceremonia religiosa era transmitida en redes sociales y también captó los gritos de auxilio de los presentes.

Posteriormente la Arquidiócesis de la ciudad, ubicada 265 kilómetros al suroeste de Quito, informó mediante un comunicado que el religioso falleció por el golpe recibido en su cabeza.

Lo identificó como el sacerdote Patricio Sánchez, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro y expresó su solidaridad con la congregación “redentorista” a la que pertenecía y “afecto y cariño” con familiares y amigos del religioso fallecido.

Un estudiantado en La Plata

La Congregación del Santísimo Redentor (conocida como Misioneros Redentoristas, C.Ss.R.) fue fundada en 1732 y tiene presencia en 80 países, inclusive Argentina.

Un Estudiantado Santísimo Redentor se encuentra en avenida 137 y calle 82 (Los Hornos, La Plata), funcionando como centro de formación y retiros espirituales.

Las autoridades no se han pronunciado sobre la causa del desprendimiento de la cruz.

“¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!”, se escucha gritar a las personas en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro justo antes de que se corte la transmisión.

“Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir...”, había dicho en su homilía el sacerdote.