Al menos seis personas murieron y otras ocho resultaron heridas ayer en una serie de bombardeos rusos contra distintas localidades de la región de Kiev. Uno de los ataques destruyó parcialmente un edificio residencial de cinco pisos y los rescatistas temen que todavía haya víctimas atrapadas bajo los escombros.

El impacto más grave se produjo en Dymer, a unos 45 kilómetros al norte de la capital ucraniana. Tres personas murieron cuando un proyectil alcanzó el bloque de viviendas, que quedó parcialmente derrumbado. Los equipos de emergencia trabajaban entre los restos de la estructura en busca de sobrevivientes y desaparecidos.

Otros dos fallecidos y ocho heridos fueron reportados en Vishneve, donde un bombardeo alcanzó un supermercado. El gobernador de la región de Kiev, Timur Tkachenko, denunció que una actividad cotidiana, como salir a hacer compras, puede convertirse en una tragedia por los ataques rusos.

En Bila Tserkva, al sur de la capital, una persona murió cuando un bombardeo provocó un incendio en su vivienda.

El defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, calificó la ofensiva como parte de la “guerra genocida de Rusia contra Ucrania” y reclamó a la comunidad internacional que deje de mirar hacia otro lado.

La nueva ola de ataques se produce mientras el país se prepara para afrontar otro invierno en guerra, tras la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Moscú intensificó especialmente los bombardeos contra la infraestructura energética, en un intento de debilitar el suministro eléctrico y de calefacción cuando las temperaturas desciendan por debajo de los cero grados.

La escalada también coincide con las recientes operaciones ucranianas contra objetivos estratégicos rusos. Esta semana, el presidente Vladimir Putin prometió una respuesta “dolorosa” después de los ataques que dañaron el puente que conecta Rusia con Crimea, península anexada por Moscú en 2014.

Mientras continúan las tareas de rescate en la región de Kiev, los nuevos bombardeos vuelven a exponer la vulnerabilidad de la población civil y las dificultades para proteger las ciudades ucranianas de la ofensiva rusa.