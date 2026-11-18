Elegir un iPhone en 2026 ya no es sencillo. Apple ofrece siete variantes y, tras presentar el iPhone 18 Pro, el 18 Pro Max y el iPhone Duo, aumentó los precios de varios modelos anteriores. La clave es evaluar qué ofrece cada equipo.

Los valores corresponden a las versiones básicas en Estados Unidos. Además, falta el iPhone 18 estándar: según informes del sector, Apple lo lanzaría junto con el 18e y el Air 2 en la primavera de 2027, sin confirmación oficial.

Para gastar lo menos posible, el iPhone 17e es la opción de entrada. Cuesta 699 dólares, frente a los 599 de su lanzamiento, y ofrece 256 GB, el chip A19, una cámara principal de 48 megapíxeles y carga MagSafe. Sus límites son la pantalla OLED de 6,1 pulgadas y 60 Hz, la muesca tradicional y una autonomía de hasta 26 horas de video. Por solo 200 dólares más, el iPhone 17 brinda mejores prestaciones: el 17e conviene si el presupuesto es la prioridad.

El iPhone Air apunta a otro público. Con 5,6 milímetros de grosor y 165 gramos, es el más fino de la familia. Tiene pantalla de 6,5 pulgadas, refresco de 120 Hz y procesador A19 Pro. Pero cuenta con una sola cámara trasera de 48 MP y una batería más pequeña que la del iPhone 17. Además, su precio subió a 1.099 dólares. Salvo que la delgadez sea decisiva, el iPhone 17 resulta más conveniente por su autonomía y sus cámaras. Su principal atractivo es el formato ultradelgado.

GAMA ALTA

En la gama alta, el iPhone 18 Pro es la alternativa más completa. Incorpora el chip A20 Pro y tres cámaras traseras de 48 MP, con apertura variable en la principal, además de una cámara frontal de 18 MP. Promete tres horas más de video que el 17 Pro y llega a 2 TB. Su precio inicial es de 1.199 dólares.

Por sus mejoras en fotografía, video y potencia, el 18 Pro es la compra más sólida para quienes buscan un teléfono duradero y pueden afrontar el costo. El iPhone 17 ofrece, en cambio, un equilibrio más conveniente entre precio, cámaras y batería.